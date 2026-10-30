Giornata della Sostenibilità Cooperativa, la realtà siciliana “Dafne” di Ghiaramonte Gulfi (RA) conquista il primo premio nella fotografia

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L’idea è una di quelle che mira a tracciare un percorso, che va verso un’assunzione di responsabilità e che sottolinea l’importanza di puntare sui bambini per indirizzare la società verso valori migliori.

La fotografia della Cooperative Dafne di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa si è aggiudicata il primo premio nella sezione Fotografia nell’ambito del concorso inserito nella VI Giornata della “Sostenibilità Cooperativa”, con centinaia di progetti e attività ispirati alle cinque P di Agenda 2030: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership.

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La foto ritrae una donna ed un bambino che le rimuove dalle labbra un nastro adesivo. “Un gesto che restituisce voce- spiega la presidente della cooperativa aderente a Confcooperative, Laura Cavallo – L’immagine vuol dare valore al gesto del bambino ed al bambino stesso. Il senso è la speranza per una società diversa. Se vogliamo cambiare le cose- prosegue Cavallo- Noi adulti dobbiamo assumerci la responsabilità di educare i piccoli, dando loro modelli diversi, per vivere le relazioni, per gestire i conflitti ed anche noi adulti, le frustrazioni. L’esempio torna ad avere quindi un ruolo centrale, che non può essere derogato”.

La cooperativa Dafne si occupa dell’ambito socio-assistenziale e socio-educativo. La gestione, dunque, di diversi asili nido offre un punto di vista importante, da cui partire e su cui puntare. “Crediamo molto -dice ancora la presidente- nella costruzione dei valori che possano essere base per il futuro. Le prime relazioni sono, in questo senso, fondamentali”.

Tanta l’emozione per la presidente Cavallo e per la vicepresidente Claudia Noto quando tra le 17 cooperative premiate, la loro ha ottenuto un così prestigioso riconoscimento.

“Non partecipiamo con l’obiettivo di vincere- confessa la presidente- ma perché questo momento organizzato da Confcooperative Nazionale rappresenta per noi un’esperienza che ci regaliamo, con la possibilità di stare a contatto con i cooperatori di tutta Italia. Ci possiamo confrontare sulle tematiche che viviamo nelle nostre quotidianità, ma con la possibilità, in questo contesto, di lasciare un’attimo da parte le rispettive emergenze per dedicarci all’approfondimento, al dialogo, alle idee ed alle esperienze che ci scambiamo”.

E proprio da questa Giornata della Sostenibilità Cooperativa potrebbe essere partito un input che la cooperativa Dafne potrebbe ricalcare nel territorio ragusano, per la promozione del benessere dei bambini. Bocche cucite sugli aspetti specifici dell’idea, che stando all’entusiasmo che emerge chiaramente dalle parole della presidente, potrebbe molto presto tradursi in progetto.