Ustica (PA), Marco Manera chiude il festival “Il Respiro del Mare” con lo spettacolo “E siamo qua”

Sabato 31 ottobre lo spettacolo “E siamo qua” chiude la seconda edizione del festival organizzato dalla Cooperativa Agricantus e dal Comune con il sostegno della Regione Siciliana - assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo

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Si conclude sabato 31 ottobre “Il Respiro del mare”, il festival di arte e cultura promosso dalla Cooperativa Agricantus di Palermo e dal Comune di Ustica e organizzato con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo.

A concludere la quattro giorni dedicata allo spettacolo dal vivo, ed in particolare ai diversi linguaggi e stili della comicità, sarà Marco Manera con il suo “E siamo qua”, monologo comico carico di esilaranti riflessioni, di cui Manera è autore, regista e interprete.

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Al centro dello spettacolo che sarà messo in scena sabato 31 ottobre alle ore 21 all’Auditorium comunale c’è un uomo insonne, un uomo che non riesce più a dormire sonni tranquilli per la piega inaspettata che sta prendendo il mondo. Mentre la moglie dorme sonni sereni, si trova intrappolato nella sua stessa mente, e nel soggiorno di casa, mentre mille paure e mille pensieri lo attanagliano: le guerre nel mondo; il caro vita; l’incertezza del futuro; i figli… meglio non averne?

Donald Trump e l’economia globale, il paradosso della comunicazione: tra fake news e intelligenze artificiali, non ci si capisce più niente… ma nonostante tutto, siamo ancora qua.

«Porto in scena con ilarità temi quotidiani osservati dal punto di vista di un uomo che perde il sonno ma non il senno – dice Marco Manera –. Ho trasformato in monologo quelle che sono anche le mie paure, che nascono da un episodio accaduto realmente e che per un periodo non mi ha fatto dormire la notte. Sono riuscito a esorcizzarle (in parte) ridendoci su: come nella migliore tradizione umoristica, la tragedia può essere divertente da morire».

Preparatevi dunque ad assistere a un monologo brillante e divertente che affronta con intelligenza le paure che accomunano un po’ tutti, e che si possono affrontare solo con un’arma: l’ironia.

Sono partner culturali del festival “Pro Loco Ustica, Area Marina Protetta Isola di Ustica” e le associazioni Pangea ed Estreusa che hanno contribuito alla diffusione e promozione del festival.