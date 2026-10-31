Ospedale San Marco: martedì 3 si inaugura la nuova terapia intensiva post operatoria per pazienti critici

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Martedì 3 novembre prossimo, alle ore 16, al secondo livello dell’edificio B, dell’ospedale San Marco, verrà inaugurata la nuova Terapia Intensiva Post Operatoria (acronimo TIPO).

La nuova area è stata progettata e realizzata accanto al Blocco Operatorio, per agevolare la tempestività degli interventi assistenziali e assicurare percorsi rapidi per i pazienti che hanno necessità di monitoraggio intensivo dopo un intervento chirurgico.

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La TIPO dispone di 10 posti letto e di una dotazione tecnologica e impiantistica all’avanguardia.

La struttura è stata realizzata con l’utilizzo dei fondi previsti dal DL 34/2000 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, appaltata ed iniziata dall’ex struttura commissariale della Regione Siciliana per il potenziamento della rete ospedaliera e il contrasto all’emergenza COVID-19 in Sicilia, e ultimata con il coordinamento dell’AOUP.