Sicindustria Trapani, Vincenzo Lo Castro è stato eletto presidente dei Giovani Imprenditori. Focus su produttività, innovazione e infrastrutture

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Trapani, 30 ottobre 2026 – Vincenzo Lo Castro, 30 anni, di Salemi, business developer di Stramondo srl, è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Trapani. Lo ha eletto l’assemblea del Gruppo, che ha rinnovato anche il consiglio direttivo per il prossimo quadriennio. Ad affiancarlo ci saranno i vicepresidenti Vito Panfalone, vicepresidente di Riccardo Sanges & C. srl, e Pierfilippo Marchello, supervisore dei processi produttivi e logistici di Carlo Pellegrino & C. spa. Completano la squadra Antonio Alagna, (Giuseppe Alagna fu Antonio srl), Andrea Artusio (Caruso & Minini srl), Marco Catalano (Sarco srl) e Vincenzo Mucaria (Badia Nuova srl), presidente uscente, al quale va il ringraziamento di Sicindustria Trapani per aver reso il Gruppo Giovani una realtà coesa e radicata nel tessuto imprenditoriale provinciale.

Produttività, innovazione e infrastrutture sono i tre assi portanti del programma di Lo Castro, che punta a rafforzare la competitività delle imprese trapanesi, con particolare attenzione alle realtà più piccole e alle filiere meno strutturate. L’obiettivo è promuovere formazione, confronto tra aziende, diffusione di buone pratiche e maggiore conoscenza degli strumenti agevolativi a sostegno degli investimenti. Spazio anche all’intelligenza artificiale, con iniziative pratiche per favorirne l’utilizzo nelle pmi, e alla logistica, con un’attenzione specifica alle infrastrutture e al ruolo strategico del porto di Trapani per lo sviluppo delle attività produttive e dei collegamenti commerciali.

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Il programma prevede inoltre l’ingresso di nuove imprese e settori nell’associazione, iniziative per la formazione e il capitale umano, il rafforzamento dei rapporti con Sicindustria, Confindustria, le istituzioni e il mondo della scuola e dell’università, oltre a nuove occasioni di collaborazione tra imprenditori.

“Dopo essermi formato fuori dal territorio – afferma Lo Castro – ho scelto consapevolmente di restare e investire qui. Vogliamo un Gruppo giovane non solo per età, ma per visione, metodo e capacità di incidere: un luogo di confronto concreto, utile alle imprese e vicino al territorio, che sappia ascoltare, proporre e fare rete”.

Laureato con lode in Marketing, Comunicazione e Mercati Globali all’Università di Milano-Bicocca e in Food Marketing e Strategie Commerciali all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Lo Castro ha maturato esperienze di studio a Tampere e Utrecht. Dal 2020 si occupa di sviluppo commerciale, food marketing ed export in Stramondo, azienda di Salemi fondata nel 1940, specializzata nella produzione di ingredienti e semilavorati per gelateria e pasticceria e presente sui mercati internazionali.

Al neo presidente Vincenzo Lo Castro e alla sua squadra vanno gli auguri di buon lavoro del presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, e della presidente della Federazione dei Giovani Imprenditori di Sicindustria, Maria Elena Oddo.