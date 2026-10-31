Via dei Corti 2026: nuovo appuntamento con la XII edizione del festival dei corti cinematografici

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GRAVINA DI CATANIA – Torna a riaccendersi il cinema alle pendici dell’Etna, la XII edizione del Festival Indipendente di Cinema Breve “Via dei Corti” è pronto a illuminare nuovamente il comune di Gravina di Catania, dal 26 al 29 novembre. L’Auditorium Angelo Musco, come ogni anno, farà da quartier generale per le giornate del festival, ma non solo, tanti incontri, contest e workshop si svolgeranno anche presso la Sala delle Arti e al Centro Commerciale Katané, main partner dell’evento.

Il tema scelto per questa dodicesima edizione di Via dei Corti è Connessioni: Presente – Passato – Futuro, un invito a riflettere sui legami che attraversano il tempo, unendo persone, culture, esperienze e idee. Un viaggio tra memoria e innovazione, tradizione e cambiamento, alla scoperta di ciò che ci ha reso quello che siamo e di ciò che possiamo diventare insieme. Perché ogni connessione è un ponte: tra generazioni, tra luoghi, tra emozioni e ogni ponte ci conduce verso nuove possibilità.

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Il Festival, come ogni anno, si articolerà in quattrogiornate fitte di incontri, proiezioni e laboratori che, coinvolgeranno sin da subito numerosi studenti con la sezione “Corti Scolastici” che vedrà convogliare a Gravina di Catania tante scuole da tutto il territorio nazionale. Non mancheranno le serate di gala, caratterizzate dalla proiezione dei corti finalisti provenienti da tutto il mondo e dalle premiazioni, presentate da Simona Zagarella e Giulia Sapienza.

A giudicare le opere, una giuria composta da eccellenti artisti e professionisti del panorama nazionale: Ester Pantano, Alessandra Masi, Liliana Fiorelli, Angela Curri, Lucia Sardo, Roberto Carrubba, Francesco Zarzana, Salvatore Lizzio, Ruggero Sardo, Ines Manca, Alessandro Marinaro, Rosario Scuderi, Chiara Rapisarda, Ermete Labbadia, Marta Lìmoli, Riccardo Camilli, Roberto Baldassarre, Marina Savino, Danilo Arena, Eleonora De Luca, Giovanni Virgilio, Alfio D’Agata, Pestillo Giuseppe, Cateno Piazza e Davide Catalano.

Anche quest’anno è prevista la giuria di giornalisti ed esperti di cinema che decreteranno il corto vincitore del Premio della Critica, composta da: Valentina Carmen Chisari, Lucio Di Mauro, Daniele Lo Porto, Giuseppina Adriana Macrì Di Bella, Dino Stornello, Enzo Stroscio, Giovanni Finocchiaro, Alessandro Di Costa, Riccardo Di Bella, Vincenzo Santagati e Gianluca Virgillito, Lavinia Zammataro.

Ma non finisce qui, anche in questa XII edizione saranno presenti la Giuria Popolare che ogni sera potrà essere chiamata in causa per votare le opere preferite e la Giuria dei Giovani che sarà composta da giovani provenienti da diversi istituti scolastici dell’hinterland.

Il Festival “Via dei Corti” è realizzato dalle associazioni Gravina Arte e No_Name, con il patrocinio del Comune di Gravina di Catania, oltre che da parte di Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Mic, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici.

Di seguito tutti i finalisti delle varie sezioni del festival:

SEZIONE CORTI INTERNAZIONALI

FREEZE Regia: Niccolò Donatini – Italia

SAKURA – LAND OF SYMPHONY Regia: Paolo Doppieri – Italia

MAMMA Regia: Mike Montagna – Italia

IO SONO ESORCISTA Regia: Fabrizio Giuseppe Lo Faro – Italia

MONTAGNA NERA Regia: Nikos Kakonas – Grecia

A BED STORY Regia: Claudio Recenti – Italia

LA TRUFFA Regia: Michele Marchionne, Matteo Stipa – Italia

LA MORT Regia: Jesus Martinez Nota – Spagna

SOFIANE Regia: Fabien Ara – Francia

CROSSROAD Regia: Luca Arcidiacono – Italia

THE BURIAL OF THE BLACK CAT Regia: Maryam Esmaeli – Iran

LA FELICITA’ Regia: Lorenzo Sepalone – Italia

PUPA Regia: Claudia Nigro – Italia

SOFIA Regia: Paolo Sassanelli – Italia

L’ULTIMO REPORTER Regia: Michele D’Anca – Italia

BAGARRE Regia: Sarah Narducci – Italia

UN FILO LUNGHISSIMO, QUASI INFINITO Regia: Beatrice Campagna – Italia

CHRO Regia: Hamed Bahrami – Iran

SEZIONE CORTI D’AUTORE

A KIND OF MAGIC: LA BAMBINA CHE SOGNAVA FAVOLA Regia: Denise Bentivegna – Italia UN’OCCASIONE D’ORO Regia: Federico Russotto – Italia

SEI E VENTUNO Regia: Manuel Saccuzzo – Italia

IL COLORE DEL CAMALEONTE Regia: Francesco Guarnori – Italia

SEZIONE CORTI D’ANIMAZIONE

BOURREAU DES COEURS Regia: Inès Moussard, Antoine Genza, Ilian Belkilani, Sam Ripart, Alexandre Julhe, Camille Duvere – Francia

LONG DISTANCE Regia: Iulia Voitova – Francia

PROFITABLE PLACE Regia: Alex Maximov – Bielorussia

RUKELI Regia: Alessandro Rak – Italia

BALCONADA Regia: Iva Tokmakchieva – Bulgaria / Francia

IN GAZA PIETAS Regia: Diego Monfredini – Italia

LES FLEURS DE MALVA Regia: Anna Lys, Rémy Berlemont, Alice Hamel, Chen-Yun Hu, Ludivine Lebourg, Estelle Martin, Agathe Ribout – Francia

THE PIANO Regia: Avery Kroll – USA

VELE AL VENTO Regia: Markus Duffner – Portogallo

SEZIONE DOCUMENTARI

THE RESTAURANT AT THE END OF THE WORLD Regia: James Cameron Starr – Italia

NOI COSA SIAMO Regia: Greta Domenica Esposito – Italia

ISOLE SENZA MARE Regia: Greta Bagli, Cecilia Federico, Clara Milazzo, Grace Prestifilippo, Sara Robusto – Italia

IO E PAOLO Regia: Lorenzo Muscoso – Italia

MARISKA Regia: Luca Caserta – Italia