Via dei Corti 2026: nuovo appuntamento con la XII edizione del festival dei corti cinematografici

GRAVINA DI CATANIA – Torna a riaccendersi il cinema alle pendici dell’Etna, la XII edizione del Festival Indipendente di Cinema Breve “Via dei Corti” è pronto a illuminare nuovamente il comune di Gravina di Catania, dal 26 al 29 novembre. L’Auditorium Angelo Musco, come ogni anno, farà da quartier generale per le giornate del festival, ma non solo, tanti incontri, contest e workshop si svolgeranno anche presso la Sala delle Arti e al Centro Commerciale Katané, main partner dell’evento.
Il tema scelto per questa dodicesima edizione di Via dei Corti è Connessioni: Presente – Passato – Futuro, un invito a riflettere sui legami che attraversano il tempo, unendo persone, culture, esperienze e idee. Un viaggio tra memoria e innovazione, tradizione e cambiamento, alla scoperta di ciò che ci ha reso quello che siamo e di ciò che possiamo diventare insieme. Perché ogni connessione è un ponte: tra generazioni, tra luoghi, tra emozioni e ogni ponte ci conduce verso nuove possibilità.
Il Festival, come ogni anno, si articolerà in quattrogiornate fitte di incontri, proiezioni e laboratori che, coinvolgeranno sin da subito numerosi studenti con la sezione “Corti Scolastici” che vedrà convogliare a Gravina di Catania tante scuole da tutto il territorio nazionale. Non mancheranno le serate di gala, caratterizzate dalla proiezione dei corti finalisti provenienti da tutto il mondo e dalle premiazioni, presentate da Simona Zagarella e Giulia Sapienza.
A giudicare le opere, una giuria composta da eccellenti artisti e professionisti del panorama nazionale: Ester Pantano, Alessandra Masi, Liliana Fiorelli, Angela Curri, Lucia Sardo, Roberto Carrubba, Francesco Zarzana, Salvatore Lizzio, Ruggero Sardo, Ines Manca, Alessandro Marinaro, Rosario Scuderi, Chiara Rapisarda, Ermete Labbadia, Marta Lìmoli, Riccardo Camilli, Roberto Baldassarre, Marina Savino, Danilo Arena, Eleonora De Luca, Giovanni Virgilio, Alfio D’Agata, Pestillo Giuseppe, Cateno Piazza e Davide Catalano.
Anche quest’anno è prevista la giuria di giornalisti ed esperti di cinema che decreteranno il corto vincitore del Premio della Critica, composta da: Valentina Carmen Chisari, Lucio Di Mauro, Daniele Lo Porto, Giuseppina Adriana Macrì Di Bella, Dino Stornello, Enzo Stroscio, Giovanni Finocchiaro, Alessandro Di Costa, Riccardo Di Bella, Vincenzo Santagati e Gianluca Virgillito, Lavinia Zammataro.
Ma non finisce qui, anche in questa XII edizione saranno presenti la Giuria Popolare che ogni sera potrà essere chiamata in causa per votare le opere preferite e la Giuria dei Giovani che sarà composta da giovani provenienti da diversi istituti scolastici dell’hinterland.
Il Festival “Via dei Corti” è realizzato dalle associazioni Gravina Arte e No_Name, con il patrocinio del Comune di Gravina di Catania, oltre che da parte di Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Mic, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici.
Di seguito tutti i finalisti delle varie sezioni del festival:
SEZIONE CORTI INTERNAZIONALI
FREEZE Regia: Niccolò Donatini – Italia
SAKURA – LAND OF SYMPHONY Regia: Paolo Doppieri – Italia
MAMMA Regia: Mike Montagna – Italia
IO SONO ESORCISTA Regia: Fabrizio Giuseppe Lo Faro – Italia
MONTAGNA NERA Regia: Nikos Kakonas – Grecia
A BED STORY Regia: Claudio Recenti – Italia
LA TRUFFA Regia: Michele Marchionne, Matteo Stipa – Italia
LA MORT Regia: Jesus Martinez Nota – Spagna
SOFIANE Regia: Fabien Ara – Francia
CROSSROAD Regia: Luca Arcidiacono – Italia
THE BURIAL OF THE BLACK CAT Regia: Maryam Esmaeli – Iran
LA FELICITA’ Regia: Lorenzo Sepalone – Italia
PUPA Regia: Claudia Nigro – Italia
SOFIA Regia: Paolo Sassanelli – Italia
L’ULTIMO REPORTER Regia: Michele D’Anca – Italia
BAGARRE Regia: Sarah Narducci – Italia
UN FILO LUNGHISSIMO, QUASI INFINITO Regia: Beatrice Campagna – Italia
CHRO Regia: Hamed Bahrami – Iran
SEZIONE CORTI D’AUTORE
A KIND OF MAGIC: LA BAMBINA CHE SOGNAVA FAVOLA Regia: Denise Bentivegna – Italia UN’OCCASIONE D’ORO Regia: Federico Russotto – Italia
SEI E VENTUNO Regia: Manuel Saccuzzo – Italia
IL COLORE DEL CAMALEONTE Regia: Francesco Guarnori – Italia
SEZIONE CORTI D’ANIMAZIONE
BOURREAU DES COEURS Regia: Inès Moussard, Antoine Genza, Ilian Belkilani, Sam Ripart, Alexandre Julhe, Camille Duvere – Francia
LONG DISTANCE Regia: Iulia Voitova – Francia
PROFITABLE PLACE Regia: Alex Maximov – Bielorussia
RUKELI Regia: Alessandro Rak – Italia
BALCONADA Regia: Iva Tokmakchieva – Bulgaria / Francia
IN GAZA PIETAS Regia: Diego Monfredini – Italia
LES FLEURS DE MALVA Regia: Anna Lys, Rémy Berlemont, Alice Hamel, Chen-Yun Hu, Ludivine Lebourg, Estelle Martin, Agathe Ribout – Francia
THE PIANO Regia: Avery Kroll – USA
VELE AL VENTO Regia: Markus Duffner – Portogallo
SEZIONE DOCUMENTARI
THE RESTAURANT AT THE END OF THE WORLD Regia: James Cameron Starr – Italia
NOI COSA SIAMO Regia: Greta Domenica Esposito – Italia
ISOLE SENZA MARE Regia: Greta Bagli, Cecilia Federico, Clara Milazzo, Grace Prestifilippo, Sara Robusto – Italia
IO E PAOLO Regia: Lorenzo Muscoso – Italia
MARISKA Regia: Luca Caserta – Italia