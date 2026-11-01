Ripartono i corsi di Capacity Building del GAL Pesca Trapanese: a novembre Marine Litter e Network Mare Nostro

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Ripartono lunedì 2 novembre i corsi di formazione gratuita del piano di Capacity Building promosso dal GAL Pesca Trapanese e realizzato in collaborazione con Accademia Eraclitea, ente accreditato presso la Regione Siciliana. Dopo i percorsi su ittiturismo e pescaturismo, i pescatori di Mazara del Vallo, Marsala, Trapani e San Vito Lo Capo tornano in aula con due nuovi moduli dedicati alla tutela del mare e alla valorizzazione del pescato locale.

Il modulo “Marine Litter – Modalità di gestione e amministrazione”, tenuto dalla docente Luisa Tumbarello, approfondisce le norme sul recupero dei rifiuti in mare e gli incentivi a disposizione degli operatori che contribuiscono a ripulire i fondali. Il modulo “Network Mare Nostro – Procedure di adesione al Network e Gestione APP”, affidato alla docente Eliana Asaro, accompagna i pescatori nell’adesione al marchio territoriale di tutela del pescato locale e nell’uso dell’App di tracciabilità.

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Si comincia con Marine Litter. Dal 2 al 6 novembre le lezioni si tengono al Civic Center di Mazara del Vallo al mattino e al Complesso Monumentale San Pietro di Marsala nel pomeriggio. Dal 9 al 13 novembre il modulo si sposta al Lazzaretto di Trapani al mattino e al Teatro Comunale di San Vito Lo Capo nel pomeriggio.

La seconda metà del mese è dedicata al Network Mare Nostro. Dal 16 al 20 novembre si parte da Marsala al mattino e da Mazara del Vallo nel pomeriggio; dal 23 al 27 novembre chiudono San Vito Lo Capo al mattino e Trapani nel pomeriggio.

Resta confermato il contributo economico di 260 euro ai pescatori per ciascun modulo frequentato, riconosciuto a chi garantisce almeno l’80% delle presenze. Le lezioni si svolgono esclusivamente in presenza.

Il piano di Capacity Building rientra nel Piano di Azione Locale del GAL Pesca Trapanese (intervento 7.A.1.I) e punta a rafforzare le competenze degli operatori del comparto ittico, favorendo la diversificazione delle attività e la sostenibilità della pesca nelle marinerie trapanesi.

Informazioni: www.galpescatrapanese.it – gactrapani@pec.it