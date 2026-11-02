Catania, il 6 novembre la presentazione del libro “L’Ordine di Malta e Sant’Agata” alla Chiesa dei Bianchi

- Pubblicità -

Venerdì 6 novembre 2026, alle ore 17:30, la Chiesa dei Bianchi, in via Vittorio Emanuele 189 a Catania, ospiterà la presentazione del libro “L’Ordine di Malta e Sant’Agata. Nel 900° del ritorno a Catania delle sue reliquie, un’emissione filatelica delle Poste Magistrali”, pubblicato da Emil Edizioni.

L’iniziativa, promossa dalla Delegazione di Catania dell’Ordine di Malta, si inserisce nel contesto delle celebrazioni per il 900° anniversario del ritorno in città delle reliquie di Sant’Agata, patrona di Catania.

- Pubblicità -

Al centro della pubblicazione, il legame tra l’Ordine di Malta e la Santa catanese, ricordato anche attraverso un’emissione filatelica delle Poste Magistrali, che rende omaggio a una ricorrenza di particolare significato storico e religioso per la città. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la locandina ufficiale dell’evento: