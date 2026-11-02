Spettacoli. Scaletta Zanclea (ME), il Nuovo Teatro Scaletta apre la stagione 2026-2027 con Paolo Conticini

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Si apre il sipario sulla stagione 2026-2027 del Nuovo Teatro Scaletta. Venerdì 6 novembre 2026 alle ore 20 andrà in scena lo spettacolo “LA PRIMA VOLTA -ATTO SECONDO” di Paolo Conticini e Luigi Russo, interpretato da Paolo Conticini e la partecipazione di Laura Di Mauro, regia Luigi Russo, prodotto da Nicola Canonico per la Good Mood.

Paolo Conticini, canta e racconta un po’ di sé: la famiglia, gli studi, i suoi primi lavori, poi l’incontro con Christian De Sica, che gli dà la possibilità di esprimersi come attore. Divertenti, poetiche, drammatiche esperienze che ci fanno riflettere su quanto è sorprendente la vita. Paolo, inoltre, condivide con il pubblico un’altra sua passione, il canto. Propone alcune canzoni che hanno un significato particolare nel suo mondo e che confermano le sue doti di artista a trecentosessanta gradi. Una sedia e una chitarra, storie e canzoni, gli ingredienti principali di una performance leggera e poetica in cui Conticini intrattiene il pubblico che ha imparato ad amarlo al cinema e in tv.

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Ancora in corso la campagna abbonamenti che resterà aperta fino al 6 novembre, data dello spettacolo di apertura. Il cartellone della nuova stagione mantiene il titolo “Abitare il tempo” per mantenerne la mission, ovvero invitare il pubblico ad abitare il proprio tempo attraverso i tanti luoghi della fantasia che gli spettacoli in programma promettono di attraversare. Per gli abbonati e il pubblico che vorrà unirsi sono previsti quattordici appuntamenti da novembre 2026 a maggio 2027, spettacoli selezionati e scelti dal direttore artistico del Nuovo Teatro Scaletta, Maurizio Puglisi.

Il secondo appuntamento, sabato 21 novembre ore 20, vedrà in scena Clara Sancricca e Gianluca Musiu in ZITTO (Effetti retroattivi di sincerità mal gestita) atto unico di Gianluca Musiu, produzione Nutrimenti Terrestri. I biglietti di tutti gli spettacoli sono disponibili su LiveTicket. Per informazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 3517914291 o una mail a nuovoteatroscaletta@gmail.com. Per restare aggiornati sulle attività del Nuovo Teatro Scaletta visionare le pagine social Facebook e Instagram. Il Nuovo Teatro Scaletta è sito in Piazza Don Bosco presso il Centro Culturale Polifunzionale a Scaletta Zanclea.

LA PRIMA VOLTA – ATTO SECONDO

di Paolo Conticini e Luigi Russo

con PAOLO CONTICINI e la partecipazione di LAURA DI MAURO

regia Luigi Russo

Organizzazione Enza Felice

Luci Andrea Russo

Fonica Pierangelo Ambroselli

Produzione/Distribuzione Nicola Canonico per la Good Mood

Segreteria di produzione Federica Corino

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

biglietto intero euro 15; biglietto ridotto (under 30 e over 65) euro 10; abbonamento intero euro 150; abbonamento ridotto (under 30 e over 65) euro 110. E’ possibile acquistare con Carta Docente e Carta Cultura.