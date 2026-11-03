Salute. Prevenzione del tumore al seno, bilancio positivo per l’iniziativa “Nastro Rosa 2026” della LILT

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«La guarigione dal tumore al seno raggiunge oggi percentuali dell’80-85%. Un risultato già importante, ma il nostro obiettivo è arrivare al 98%. In questo percorso, l’Intelligenza Artificiale può offrire un contributo determinante.»

Così il presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), Francesco Schittulli, intervenuto al convegno scientifico “La patologia oncologica della mammella: dalla Prevenzione alla Ricostruzione nell’era dell’Intelligenza Artificiale”, svoltosi nei giorni scorsi presso la Scuola Superiore di Catania. L’iniziativa, promossa dal Centro di Ricerca Universitario PreDiCT e dalla LILT, ha rappresentato il momento conclusivo della campagna di prevenzione del tumore al seno “LILT for Women – Nastro Rosa 2026”. L’incontro, caratterizzato da un approccio multidisciplinare, ha offerto un’importante occasione di confronto tra competenze scientifiche e professionali sulle più recenti prospettive nella prevenzione, nella diagnosi e nel trattamento del tumore della mammella. Particolare attenzione è stata dedicata alle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale e alle sue applicazioni in ambito biomedico, senza trascurare le implicazioni etiche e la necessità di tutelare sempre la dignità della persona.

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Nel corso dei lavori non è mancato un richiamo alla patrona di Catania, Sant’Agata. Il suo martirio, segnato dallo strappo e dall’amputazione dei seni, presenta infatti un legame simbolico con il tema della mammella e, in particolare, con la patologia oncologica. Un intreccio tra scienza, storia e identità culturale che ha assunto un significato ancora più particolare nella giornata della consegna del dossier di candidatura della “Festa di Sant’Agata a Catania” alla Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Il bilancio della campagna “LILT for Women – Nastro Rosa 2026” in provincia di Catania è dunque positivo, grazie alle numerose opportunità di prevenzione e sensibilizzazione offerte alle donne nel corso del mese di ottobre: dalle visite senologiche gratuite agli incontri dedicati alla promozione di corretti stili di vita, fino all’approfondimento scientifico conclusivo.

«Questo evento, che ha chiuso la campagna Nastro Rosa, ha posto al centro l’Intelligenza Artificiale, una risorsa di grande supporto in ambito diagnostico –dichiara Massimo Libra, presidente della LILT di Catania –. È tuttavia fondamentale ricordare che ogni strumento automatizzato deve essere utilizzato con consapevolezza e attenzione. È proprio qui che entra in gioco un’altra intelligenza, quella umana, indispensabile per guidare e valorizzare al meglio le potenzialità di questa tecnologia.»