Spiaggia di Mondello (PA), il TAR conferma le irregolarità nella gestione Italo Belga. Schillaci (M5S): «Ora torni libera»

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PALERMO – “La sentenza del TAR di oggi rappresenta un risultato importante e conferma la fondatezza delle criticità che abbiamo sollevato in questi mesi sulla gestione della spiaggia di Mondello da parte della società Italo Belga. Le violazioni degli obblighi concessori, gli affidamenti a terzi senza le necessarie autorizzazioni e le questioni legate all’interdittiva antimafia sono elementi di estrema gravità che non potevano essere ignorati”. Lo afferma Roberta Schillaci, segretaria della Commissione regionale Antimafia e vice capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana. “Il risultato odierno è anche il frutto del dell’impegno di Ismaele La Vardera che ha portato questa vicenda all’attenzione della Commissione Antimafia attraverso una precisa denuncia, sollecitando approfondimenti e verifiche. La Commissione ha fatto la propria parte, esaminando gli elementi emersi e arrivando a una valutazione complessiva su quelle che apparivano come reiterate violazioni della concessione e degli obblighi contrattuali da parte della Italo Belga. I beni demaniali appartengono alla collettività e devono essere gestiti nel rispetto della legalità, della trasparenza e dell’interesse pubblico. La spiaggia di Mondello non può essere considerata il patrimonio esclusivo di chi l’ha gestita per decenni. La vicenda Mondello segni davvero l’inizio di una stagione nuova, con una spiaggia per tutti, senza privilegi e senza rendite di posizione, nel pieno rispetto delle regole e dell’interesse della comunità”.