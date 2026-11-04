FLAI CGIL CT. Pesca, lavoro e sostenibilità: venerdì 6 novembre a Catania il confronto sul futuro del comparto ittico

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Un’occasione di confronto tra organizzazioni sindacali, rappresentanti istituzionali, esperti scientifici e operatori del comparto ittico, sulla dignità del lavoro, la salvaguardia delle risorse marine e la tenuta economica delle imprese.

Sono questi i temi al centro dell’iniziativa “Diritti e futuro della pesca”, promossa dalla FLAI CGIL Catania, in programma il 6 novembre, alle ore 9:30, presso la Vecchia Dogana di Catania, nella Sala Minà, in via Cardinale Dusmet 2.

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Al centro del dibattito il rapporto tra diritti, occupazione, sostenibilità ambientale e futuro delle comunità marinare, in un contesto nel quale il settore è chiamato a confrontarsi con trasformazioni economiche, normative e ambientali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulle prospettive delle attività produttive.

Ad aprire il confronto saranno Giuseppe Glorioso, segretario generale della FLAI CGIL Catania, e Tonino Russo, segretario generale della FLAI CGIL Sicilia.

Interverranno inoltre Giuseppe Lupo, parlamentare europeo; Franco Andaloro, ecologo C.T.N.-B.I.G.; Annalisa Spanò, presidente del CO.GE.PA. del Golfo di Catania; e Luca Sammartino, assessore alla Pesca.

Le conclusioni saranno affidate ad Antonio Pucillo, capo dipartimento FLAI CGIL. Parteciperanno gli studenti dell’Istituto Nautico “Duca degli Abruzzi” di Catania.