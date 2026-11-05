Palermo. Vertenza Airone, Chinnici (PD) e Varrica (M5S): “basta licenziamenti di rappresaglia, reintegrate subito i lavoratori”

I due deputati regionali al fianco dei lavoratori al sit-in di Cinisi (Palermo): “Applicare il contratto collettivo nazionale e garantire salari e dignità”

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La riorganizzazione aziendale non può diventare la copertura per colpire chi chiede solo di lavorare con dignità e nel rispetto dei propri diritti. I sei lavoratori dell’Airone Parking di Cinisi (Palermo) vanno reintegrati immediatamente e va applicato loro il contratto collettivo nazionale di lavoro”.

Lo dichiarano Valentina Chinnici e Adriano Varrica, rispettivamente deputati del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, che questa ieri mattina, mercoledì 4 novembre, hanno partecipato al sit-in davanti ai cancelli del parcheggio Airone Parking, a Cinisi, organizzato da CGIL per denunciare il licenziamento di sei lavoratori. A tal proposito i due parlamentari hanno presentato un’interrogazione parlamentare.

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“Quella che viene definita ‘riorganizzazione aziendale’ – sottolineano Chinnici e Varrica – nasconde in realtà un attacco diretto a chi si è iscritto al sindacato e ha rivendicato un salario dignitoso. Per quattro anni questi lavoratori sono stati impiegati in condizioni degradanti: senza il pagamento degli straordinari, costretti ad attendere tra una corsa e l’altra all’interno di una roulotte priva delle minime condizioni igienico-sanitarie. Una situazione inaccettabile che non può e non deve essere tollerata”.

“Il rispetto delle regole e dei contratti è un principio non negoziabile – aggiungono –. Continueremo a stare al loro fianco, insieme al sindacato, finché tutti i 6 lavoratori non saranno reintegrati e non verrà loro garantito un contratto e un salario giusto”.

“Esprimiamo piena solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie – concludono Chinnici e Varrica – e rinnoviamo l’appello alle istituzioni competenti affinché vigilino sul rispetto della legalità e dei diritti nei luoghi di lavoro”.