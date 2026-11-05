«Presente Artigiano»: CNA Catania celebra 80’anni di storia con lo sguardo verso il futuro. Il nodo del ricambio generazionale

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Si terrà domenica 8 novembre, con inizio alle ore 10.00, presso Nü Levante – Dogana di via Dusmet 2, l’assemblea territoriale 2026 di Cna Catania: «Presente artigiano – Giovani e lavoro: 80’anni di storia per costruire il futuro delle imprese».

«La tradizione non è ciò che lasciamo alle spalle, ma ciò che mettiamo nelle mani di chi viene dopo di noi», sarà il leitmotiv della giornata, che si dipanerà attraverso un percorso in sei fasi simboliche che saranno accomunate dal prefisso “tra”: tradizioni, traiettorie, trame, transizioni, tratti comuni, tra di noi.

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Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Catania, Enrico Trantino, e del presidente regionale di Cna Sicilia, Filippo Scivoli, vi saranno gli interventi di Davide Trovato, presidente territoriale di Cna Catania, e di Andrea Milazzo, segretario territoriale, intervistati dalla giornalista Elisa Petrillo. Seguirà il documentario «L’ultimo apprendista» del regista Adriano Cutraro sulla possibilità di affidare al linguaggio cinematografico il racconto umano della corrente crisi sistemica della manodopera, del necessario ricambio generazionale e delle possibili nuove vie.

Successivamente, si svolgerà una tavola rotonda, moderata da Rosario Faraci, professore di Economia e gestione delle imprese presso l’Università degli Studi di Catania, con Livio Gigliuto, presidente dell’Istituto Piepoli, Stefano Micelli, professore di Management internazionale all’Università Ca’ Foscari di Venezia, e Francesco Pignataro, presidente dell’I.T.S. “Steve Jobs” di Catania.

Concluderà i lavori Dario Costantini, presidente della Cna nazionale.