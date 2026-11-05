Salute: il Comune e l’Università di Catania insieme per il benessere psicologico

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Venerdì prossimo 6 novembre, alle ore 10.00, a Palazzo Gandolfo, nella sede dell’Assessorato alle Pari Opportunità e Politiche Giovanili, con ingresso da via Reburdone 7, secondo piano, sarà presentato il nuovo accordo di collaborazione tra il Comune di Catania e la Sezione di Psicologia del Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) dell’Università di Catania.

L’iniziativa punta a consolidare la collaborazione tra Università e Amministrazione comunale per promuovere il benessere psicologico sul territorio e rafforzare le attività di prevenzione, ascolto e sostegno , con interventi rivolti ai giovani, agli anziani e alle persone in condizioni di maggiore vulnerabilità.

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Nel corso dell’incontro saranno illustrati il progetto “La tua voce conta”, dedicato agli over 65 e finalizzato a screening neuropsicologici e prevenzione del declino cognitivo, e il progetto “Prevenzione e trattamento delle dipendenze nei giovani vulnerabili attraverso il programma PreVenture”, rivolto alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze nei giovani.

Alla conferenza stampa interverranno l’Assessora alle Pari Opportunità e Politiche Giovanili Viviana Lombardo, il Direttore Fabrizio D’Emilio, i professori Pasquale Caponnetto,Marina QuattropanieGiuseppe Santisi, insieme alla psicologa Graziella Chiara Prezzavento e al team di colleghe impegnate nelle attività.

L’accordo prevede che le attività non si esauriscano in un singolo appuntamento, ma che continui con nuovi incontri per ulteriori screening, iniziative di prevenzione e sostegno psicologico

Per prenotazioni e ulteriori informazioni, contattare la dott.ssa Graziella Chiara Prezzavento al numero 388 736 7215 o tramite email, all’indirizzo graziella.prezzavento@phd.unict.it