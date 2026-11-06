Emergenza abitativa, a Catania un confronto sul futuro dell’edilizia e delle costruzioni

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Si terrà oggi, venerdì 6 novembre, alle ore 15:30, presso Le Ciminiere di Catania, un incontro dedicato all’emergenza abitativa, al Piano Casa e al nuovo Codice dell’edilizia e delle costruzioni, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, della politica, del mondo accademico e delle professioni, per discutere di rigenerazione urbana, housing sociale, investimenti e semplificazione normativa.



Per ulteriori dettagli è possibile consultare la locandina ufficiale dell’evento: