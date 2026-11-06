Sport, domani mattina conferenza stampa di presentazione del “Primo Trofeo Palermo Open” di Walking Football (calcio camminato)

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Domani, sabato 7 novembre alle ore 9,30 nella sala delle carrozze di Villa Niscemi avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del “Primo Trofeo Palermo Open” di Walking Football (calcio camminato). Nel corso dei lavori interverranno: Eros Lodato presidente del Movimento Sportivo Popolare (MSP) di Palermo, Giovanni Caramazza presidente MSP Sicilia, Alessandro Anello assessore allo Sport del Comune di Palermo, Vito Gibin vice presidente nazionale della Federazione Italiana Walking Football, Cinzia Valenti ex presidente Associazione Ludos calcio femminile ed ex giocatrice, Vittorio Beppe Virzì presidente della Federazione Medico Sportiva di Palermo, Antonio Iacono direttore del Trauma Center di Villa Sofia e Consigliere dell’Ordine dei Medici di Palermo, Giampiero Gliubizzi presidente dell’Associazione sportiva dilettantistica (ASD) di volontariato per le attività sportive destinate a persone con disabilità intellettiva e relazionale, Grazia Celia responsabile nazionale progetto femminile Walking Football Italia (diffusione del gioco attraverso scouting di nuovi club e programmazione tornei ed eventi) e Calogera Irina Serio coordinatrice del progetto nazionale femminile WFI. A seguire, dalle ore 14,30 si svolgerà, presso i Campi Mediterraneo di Palermo, il “1° Trofeo Palermo Open” di Walking Football. La manifestazione, di valenza nazionale, vedrà la presenza di squadre della Toscana (Costa degli Etruschi Woman), Piemonte (ASD Novara Uno) e Lombardia (U.S. Gescal Milano), oltre a due formazioni palermitane, una femminile e una mista (donne-uomini), dell’Associazione Boomerang di Palermo organizzatrice del torneo patrocinato dal Movimento Sportivo Popolare di Palermo, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.Il Walking Football nasce in Inghilterra nel 2011 da un’idea di John Croot dirigente del Chesterfield Football Club che pensa a questa disciplina principalmente per gli over 50 dove sono vietati la corsa e il contatto fisico. In Italia, nell’ottobre del 2015, fa il suo esordio con la prima esibizione a Bologna. Il Walking Football è stato concepito come uno sport capace di aiutare le persone a mantenersi in forma e ad adottare uno stile di vita attivo, indipendentemente dall’età, dal genere o dal livello di forma fisica.