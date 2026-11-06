Un successo a Catania  la presentazione del libro di Pira e Reina “Conversazioni sull’umanità”

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Si è svolta ieri a Catania la presentazione del volume “Conversazioni sull’umanità. Francesco Pira: dialoghi con Pietro Salvatore Reina verso un umanesimo digitale”, scritto dagli autori Francesco Pira e Pietro Salvatore Reina. L’iniziativa, promossa dall’Associazione etnea di studi storico-filosofici in sinergia con l’Unione Cattolica della Stampa Italiana di Catania, ha richiamato un pubblico numeroso e particolarmente partecipe, dando vita a un intenso momento di confronto sui temi dell’umanesimo digitale e delle trasformazioni sociali e culturali del nostro tempo.

Ad aprire l’incontro è stato il professor Salvatore Di Stefano, presidente dell’Associazione etnea di studi storico-filosofici, che ha introdotto i temi al centro del volume, sottolineandone l’attualità e il valore culturale. Lo stesso Salvatore Di Stefano ha poi moderato brillantemente il dialogo con gli autori, favorendo un approfondimento delle questioni affrontate nel libro e stimolando il confronto con il pubblico.

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Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il presidente dell’UCSI Catania, Lucio Di Mauro, che ha portato il saluto dell’associazione, evidenziando l’importanza di occasioni di riflessione capaci di mettere al centro la persona, la comunicazione e i valori dell’umanesimo contemporaneo.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione del pubblico. Numerosi gli interventi e le domande che hanno animato il dibattito, trasformando la presentazione in un’occasione di autentico dialogo. Gli autori, Francesco Pira e Pietro Salvatore Reina, hanno risposto alle diverse sollecitazioni dei presenti, approfondendo alcuni dei temi centrali dell’opera: dall’intelligenza artificiale alle nuove sfide della comunicazione, dalle relazioni umane ai processi educativi, fino alla necessità di costruire un nuovo umanesimo nell’epoca digitale.

«La partecipazione del pubblico e la qualità degli interventi hanno confermato quanto sia vivo il bisogno di confrontarsi sui grandi temi che riguardano il futuro dell’umanità nell’era digitale. Il dialogo che si è sviluppato a Catania è stato particolarmente stimolante e ha arricchito ulteriormente il percorso di riflessione che abbiamo voluto proporre con questo libro», ha dichiarato il professor Francesco Pira.

«Siamo molto soddisfatti dell’interesse suscitato dal volume e dell’attenzione con cui sono stati affrontati argomenti complessi come l’intelligenza artificiale, la comunicazione e la centralità della persona. Gli interventi del pubblico hanno dimostrato che esiste una crescente consapevolezza della necessità di costruire un nuovo umanesimo capace di coniugare innovazione tecnologica e valori umani», ha aggiunto il professor Pietro Salvatore Reina.

La presentazione di Catania si è così trasformata in una significativa occasione di confronto culturale e civile, confermando l’interesse verso “Conversazioni sull’umanità. Francesco Pira: dialoghi con Pietro Salvatore Reina verso un umanesimo digitale” e la necessità di promuovere spazi di dialogo capaci di mettere in relazione tecnologia, comunicazione e persona.