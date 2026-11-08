Approvata la nuova Strategia UE per il turismo sostenibile: accolte le proposte di CNA

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La Commissione europea ha pubblicato ufficialmente la nuova Strategia UE per il turismo sostenibile, un piano d’azione triennale mirato ad aumentare la competitività, la sostenibilità e la resilienza di un comparto che da solo muove il 10% del PIL europeo e conta oltre 20 milioni di posti di lavoro.



Le linee guida della Strategia europea recepiscono le istanze e le proposte che CNA Turismo e Commercio ha sostenuto ha Bruxelles nel luglio 2025, durante gli incontri istituzionali presso il Parlamento e la Commissione europea.

Un piano a misura di micro e piccole imprese.

Il turismo europeo è un ecosistema composto al 99% da micro, piccole e medie imprese. CNA aveva chiesto misure concrete per ridurre la burocrazia e le barriere d’accesso alle certificazioni per le piccole imprese.



Per vincere le sfide dei cambiamenti climatici, delle tensioni geopolitiche e dell’impatto sulle comunità locali, è necessario mettere le PMI al centro delle politiche di sostegno, valorizzando le aree interne, l’artigianato e i prodotti locali.

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Le principali misure UE per i prossimi tre anni

La Strategia prevede la nascita di una nuova alleanza europea per il turismo e introduce azioni concrete:

• Meno burocrazia (entro il 2027): il lancio di un’iniziativa UE per la semplificazione, finalizzata a mappare e tagliare i troppi oneri amministrativi che pesano sulle imprese e sulle destinazioni.

• Revisione delle norme IVA (entro fine 2026): una proposta per modernizzare e rendere più eque le regole fiscali applicabili al settore dei viaggi e del turismo.

• Fondi e supporti per la transizione (entro il 2027): aiuti mirati e diretti alle PMI per agevolare il passaggio a modelli di business digitali e sostenibili, abbattendo le barriere d’accesso alle certificazioni ecologiche.

• Dati e monitoraggio (entro il 2027-2029): la creazione dell’Osservatorio europeo del turismo e dello Spazio comune dei dati, per permettere anche alle piccole realtà di pianificare i flussi e destagionalizzare l’offerta lungo tutto l’anno.



CNA Turismo e Commercio continuerà , con CNA BXL, a monitorare le suddette misure affinché i prossimi decreti attuativi e i programmi di finanziamento UE si trasformino in risorse semplici e accessibili per le nostre imprese del territorio.