Mobilità studentesca all’estero, il divario tra Nord e Sud denuncia le disuguaglianze della scuola italiana, il CNDDU: “Valditara intervenga con misure concrete”

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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime forte preoccupazione per le disparità territoriali e tra indirizzi scolastici che emergono dal XVII Rapporto dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca, realizzato da Fondazione Intercultura e Ipsos Doxa. I dati restituiscono l’immagine di un sistema scolastico nel quale le opportunità di formazione internazionale continuano a distribuirsi in maniera diseguale, evidenziando squilibri che non possono essere considerati semplici differenze nella partecipazione ai programmi di scambio.

Il dato secondo cui il 66% delle scuole del Nord registra almeno uno studente in mobilità internazionale, contro il 44% del Sud e delle Isole, richiede una riflessione sulle condizioni che determinano l’accesso a queste esperienze. Altrettanto significativo appare il divario tra i licei, che raggiungono il 75%, e gli istituti tecnici e professionali, fermi rispettivamente al 30% e al 22%. Sono percentuali che descrivono un’internazionalizzazione scolastica ancora profondamente disomogenea, nella quale la crescita delle iniziative non coincide necessariamente con un ampliamento equilibrato delle opportunità formative.

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Il CNDDU ritiene necessario superare una rappresentazione prevalentemente celebrativa della mobilità studentesca. L’aumento delle scuole coinvolte costituisce un risultato positivo, ma non dimostra, di per sé, che le esperienze internazionali siano diventate realmente accessibili. La presenza anche di un solo studente all’estero consente infatti di classificare un istituto tra quelli partecipanti, senza chiarire quanti giovani abbiano effettivamente beneficiato di tali programmi e quanti, pur interessati, ne siano rimasti esclusi. Confondere la diffusione delle iniziative con l’effettiva possibilità di partecipazione significa adottare una lettura parziale del fenomeno, che rischia di nascondere proprio le criticità sulle quali sarebbe necessario intervenire.

Particolarmente preoccupante è la distanza tra i diversi indirizzi di studio. Non appare accettabile che la dimensione internazionale dell’istruzione continui a svilupparsi prevalentemente nei licei, mentre negli istituti tecnici e professionali permane una partecipazione sensibilmente inferiore. Le specificità organizzative e curricolari di questi percorsi richiedono certamente soluzioni differenziate, ma non possono giustificare il consolidamento di opportunità formative strutturalmente diseguali. Anche la prevalenza del Nord America tra le destinazioni invita a interrogarsi sulla necessità di ampliare e diversificare le possibilità di mobilità, affinché la scelta del Paese ospitante risponda maggiormente alla qualità e alla coerenza del progetto educativo, anziché essere condizionata dalla disponibilità economica delle famiglie.

Il problema assume una rilevanza ancora maggiore quando si considera che la capacità delle scuole di attivare programmi internazionali dipende anche dalla disponibilità di risorse, competenze organizzative e reti di collaborazione. Affidare prevalentemente alle iniziative dei singoli istituti la costruzione di queste opportunità significa esporsi al rischio di rafforzare le differenze già esistenti. Occorrono finanziamenti mirati, un sostegno stabile alle scuole dei territori meno coinvolti, strumenti specifici per gli indirizzi tecnici e professionali e criteri di accesso che considerino concretamente le condizioni economiche degli studenti. È inoltre indispensabile disporre di dati più approfonditi sul numero effettivo dei partecipanti, sulle richieste rimaste insoddisfatte e sugli ostacoli che impediscono a una parte degli studenti di intraprendere un percorso formativo all’estero.

Alla luce di questi elementi, il CNDDU ritiene che il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, debba assumere una posizione chiara e indicare interventi concreti per ridurre gli squilibri emersi. Non è sufficiente sostenere la crescita dell’internazionalizzazione scolastica senza affrontare le condizioni che ne determinano una diffusione così diseguale. Il divario tra Nord e Sud e la limitata partecipazione degli istituti tecnici e professionali richiedono una strategia nazionale fondata su risorse dedicate, obiettivi misurabili e una verifica pubblica dei risultati raggiunti.

Il ministro Valditara è pertanto chiamato a chiarire quali strumenti intenda adottare per impedire che la mobilità internazionale continui a rappresentare un’opportunità più facilmente accessibile in determinati territori e percorsi scolastici. La crescita degli indicatori non può essere presentata come un successo pienamente acquisito quando gli stessi dati documentano differenze tanto marcate. In assenza di interventi capaci di incidere sulla distribuzione delle opportunità, il rischio è che l’internazionalizzazione finisca per consolidare, anziché ridurre, le disuguaglianze del sistema educativo italiano. Su questo punto non servono ulteriori dichiarazioni di principio, ma decisioni verificabili: la qualità di una politica scolastica si misura anche dalla sua capacità di intervenire dove le opportunità continuano a essere più limitate.

prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU