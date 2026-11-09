CNA Catania, gli 80 anni della Confederazione tra giovani, lavoro e ricambio generazionale: il racconto dell’assemblea territoriale 2026 «Presente Artigiano» – L’Evento

Dalla difficoltà di reperire personale qualificato al futuro delle imprese artigiane, passando per formazione, innovazione tecnologica e trasmissione dei mestieri. All’assemblea territoriale della CNA di Catania istituzioni, imprenditori ed esperti si sono confrontati sulle trasformazioni del mercato del lavoro e sulle prospettive dell’artigianato

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Nella giornata di ieri, domenica 8 novembre, presso la Dogana di Catania-Nü Levante , si è svolta l’Assemblea Territoriale 2026 della CNA di Catania, intitolata «Presente Artigiano – Giovani e lavoro: 80 anni di storia per costruire il futuro delle imprese». Un appuntamento che, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, dirigenti associativi, imprenditori ed esperti per affrontare una delle questioni più delicate per il tessuto produttivo: il rapporto tra le nuove generazioni e il mondo del lavoro artigiano.

Al centro dell’iniziativa, organizzata dalla CNA etnea, guidata dal presidente Davide Trovato e dal segretario Andrea Milazzo, la crescente difficoltà delle imprese nel reperire personale qualificato, il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e il rischio che interi mestieri possano progressivamente scomparire per mancanza di ricambio generazionale. Questioni affrontate attraverso testimonianze dirette, analisi statistiche, riflessioni economiche e proposte operative, con l’obiettivo di superare la semplice denuncia delle criticità e individuare possibili soluzioni.

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La giornata, condotta dalla giornalista e presentatrice Elisa Petrillo, si è sviluppata attraverso sei momenti simbolicamente accomunati dal prefisso «tra»: Tratti comuni, Traiettorie, Trame, Transizioni, Tradizioni e Tra-di-noi. Un percorso narrativo pensato per collegare la storia dell’organizzazione alle sfide del presente, mettendo in relazione istituzioni, imprese, formazione, innovazione e nuove generazioni.

Ad aprire ufficialmente i lavori è stata l’esecuzione dell’Inno di Mameli, affidata agli studenti del Liceo Musicale «Angelo Musco» di Catania, accompagnati dai docenti, sotto la direzione della professoressa Stefania Sgroi e con la partecipazione vocale della professoressa Marzia Catania.

La prima sessione, denominata «Tratti comuni», ha ospitato i saluti istituzionali del sindaco di Catania Enrico Trantino e del presidente di CNA Sicilia Filippo Scivoli.

Il sindaco Enrico Trantino ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni di categoria, ricordando i provvedimenti adottati per regolamentare le attività commerciali cittadine. Ha ribadito l’impegno contro l’abusivismo e criticato la presenza di prodotti industriali nei mercati artigianali. Sul fronte occupazionale, ha invitato a superare il pregiudizio secondo cui il successo professionale debba necessariamente passare da una laurea, evidenziando le opportunità offerte dai mestieri manuali, sempre più richiesti. Ha infine ricordato i 485 milioni di euro di opere in corso a Catania, auspicando nuove prospettive lavorative per i giovani del territorio.

Filippo Scivoli, presidente di CNA Sicilia, ha evidenziato il ruolo strategico della CNA di Catania nel sistema associativo regionale, ripercorrendo gli ottant’anni della Confederazione e le battaglie a tutela delle imprese. Tra le priorità ha indicato la riforma della legge quadro sull’artigianato, attesa da oltre quarant’anni, e il rilancio dell’attrattività dei mestieri artigiani tra le nuove generazioni. Ha individuato nella formazione e nel ricambio generazionale due sfide fondamentali per il futuro del settore, sottolineando le potenzialità economiche e innovative del territorio catanese. Ha infine invitato istituzioni, imprese e mondo accademico a rafforzare la collaborazione, superando frammentazioni e campanilismi per rispondere concretamente alle esigenze delle aziende siciliane.

Conclusa la fase dei saluti istituzionali, l’assemblea è entrata nel vivo con «Traiettorie», il momento dedicato all’analisi delle trasformazioni che interessano le imprese artigiane e delle difficoltà incontrate nel rapporto con il mercato del lavoro. Protagonisti del confronto, il presidente di CNA Catania Davide Trovato e il segretario Andrea Milazzo, intervistati da Elisa Petrillo.

Davide Trovato, alla sua prima assemblea territoriale da presidente di CNA Catania, ha spiegato il significato del titolo «Presente Artigiano», scelto per sottolineare come il futuro delle imprese debba essere costruito attraverso le decisioni e le responsabilità assunte oggi. Ha ricordato il valore della comunità associativa, composta da imprenditori che quotidianamente affrontano difficoltà economiche, organizzative e occupazionali. Per rappresentare concretamente il rapporto tra tradizione e innovazione ha presentato un portachiavi artigianale in pelle, consegnato ai partecipanti, realizzato con competenze manifatturiere tradizionali ma dotato di tecnologia NFC, attraverso la quale è possibile accedere a contenuti digitali della CNA. Affrontando il tema del ricambio generazionale, Trovato ha invitato le imprese a interrogarsi anche sulle proprie responsabilità: non basta lamentare la mancanza di giovani disponibili a lavorare, occorre comprendere quali opportunità di crescita, ascolto, autonomia e partecipazione vengano realmente offerte loro. Il presidente ha quindi ribadito la necessità di cambiare non soltanto il modo di raccontare l’artigianato, ma anche l’organizzazione e la cultura delle aziende, per evitare che la difficoltà di reperire personale comprometta la continuità di interi mestieri.

Andrea Milazzo, segretario di CNA Catania, ha ricostruito l’origine della riflessione che ha ispirato l’assemblea, ricordando come già durante gli incontri associativi del 2020-2021 gli imprenditori avessero iniziato a segnalare, con crescente insistenza, la difficoltà di reperire lavoratori e competenze tecniche. Un problema che, secondo i dati del sistema Excelsior di Unioncamere richiamati nel suo intervento, tra il 2019 e il 2025 si è progressivamente aggravato, arrivando a interessare quasi il 60% delle imprese artigiane a livello nazionale. Una ricerca regionale citata dal segretario ha inoltre rilevato difficoltà di reperimento del personale nell’81% delle imprese del territorio catanese. Milazzo ha evidenziato il paradosso di un mercato nel quale convivono elevata disoccupazione giovanile e carenza di lavoratori qualificati, individuandone le cause nell’invecchiamento demografico, nell’emigrazione dei giovani, nel disallineamento formativo e nelle mutate aspettative nei confronti del lavoro. Ha richiamato anche la necessità di aggiornare la normativa sull’artigianato, valorizzando le competenze creative, progettuali e tecnologiche, e ha ribadito il ruolo della CNA come luogo di elaborazione collettiva dei problemi e di promozione di una nuova cultura d’impresa.

La riflessione ha trovato una rappresentazione concreta nella successiva sessione, «Trame», attraverso la proiezione del cortometraggio «L’ultimo apprendista», diretto dal regista Adriano Cutraro. L’opera ha raccontato esperienze imprenditoriali e percorsi personali, mettendo a confronto le aspettative dei giovani con le esigenze delle aziende, il valore delle competenze artigiane con l’innovazione tecnologica e il desiderio di autonomia con le responsabilità del lavoro.

Attraverso le testimonianze dei protagonisti sono emerse alcune delle contraddizioni che attraversano il settore: imprenditori alla ricerca di nuove figure professionali, giovani che desiderano seguire percorsi differenti da quelli familiari e realtà produttive che hanno saputo integrare competenze tradizionali, strumenti digitali e nuove modalità di gestione del personale. Una rappresentazione che ha mostrato come l’artigianato contemporaneo non sia necessariamente un mondo ancorato al passato, ma possa offrire opportunità di creatività, innovazione e realizzazione professionale.

Adriano Cutraro, intervenuto al termine della proiezione, ha spiegato di aver voluto invitare sia gli imprenditori sia i giovani a liberarsi dai rispettivi pregiudizi. Da una parte, ha osservato, le aziende devono superare l’idea che un collaboratore possa sentirsi soddisfatto esclusivamente attraverso la retribuzione economica; dall’altra, le nuove generazioni dovrebbero avvicinarsi ai mestieri artigiani senza considerarli aprioristicamente poco attraenti o privi di prospettive. Il regista ha sottolineato l’importanza di rendere i lavoratori partecipi dei processi creativi e produttivi, affinché possano riconoscere il valore del proprio contributo e sentirsi parte integrante dell’impresa. Ha inoltre ringraziato la CNA e gli imprenditori coinvolti per aver condiviso le proprie esperienze, auspicando che il documentario contribuisca ad avvicinare due mondi che spesso faticano a comprendersi.

La proiezione ha introdotto la sessione «Transizioni», una tavola rotonda dedicata all’approfondimento delle cause del fenomeno e all’individuazione di possibili risposte. A moderare il confronto è stato il professore Rosario Faraci, docente di Economia e Gestione delle Imprese dell’Università degli Studi di Catania, che ha dialogato con Livio Gigliuto, presidente dell’Istituto Piepoli, Stefano Micelli, professore di Management Internazionale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, e Francesco Pignataro, presidente dell’ITS Academy Steve Jobs.

Rosario Faraci, introducendo e moderando il confronto, ha invitato a considerare le transizioni come trasformazioni profonde, capaci di modificare non soltanto i processi produttivi ma anche i rapporti tra generazioni. Ha richiamato l’esistenza di una distanza crescente tra le aspettative dei giovani e le esigenze delle imprese, sottolineando come le apparenti contraddizioni emerse dalle indagini – desiderio di autonomia, ricerca di stabilità, attenzione al tempo libero e interesse per le tecnologie – richiedano un’interpretazione più articolata. Il docente ha inoltre ricordato le difficoltà strutturali del settore, dalla carenza di personale al costo del credito, invitando tuttavia a non limitare il confronto ai problemi più immediati. Nel corso del dibattito ha valorizzato le esperienze imprenditoriali capaci di coniugare artigianalità e innovazione, richiamando l’importanza della comunicazione digitale e della capacità di rendere visibili le opportunità offerte dal lavoro autonomo. Per Faraci, ascoltare le nuove generazioni e comprenderne le aspirazioni costituisce una condizione indispensabile per affrontare il cambiamento.

Livio Gigliuto, presidente dell’Istituto Piepoli, ha presentato i risultati di un’indagine realizzata per l’occasione sulla percezione del lavoro artigiano in Italia. Dalla ricerca è emerso che il 56% degli intervistati prenderebbe in considerazione un mestiere artigianale, una percentuale che scende al 39% tra i giovani, tra i quali soltanto il 4% manifesta un interesse particolarmente forte. Diversamente, quasi il 90% degli intervistati si dichiara favorevole all’idea che un proprio figlio intraprenda questa professione. Tra gli elementi maggiormente apprezzati figurano l’autonomia lavorativa, la possibilità di realizzare concretamente qualcosa con le proprie mani e le prospettive di guadagno. A frenare l’interesse sono invece la convinzione di non possedere competenze adeguate, i dubbi sulla remunerazione e la percezione di un lavoro faticoso e poco innovativo. Gigliuto ha evidenziato come l’artigianato continui a essere associato prevalentemente alla manualità e alla tradizione, mentre la sua componente tecnologica rimane poco conosciuta. Ha quindi invitato a rinnovarne profondamente la narrazione, anche attraverso i social media, mostrando ai giovani che fare l’artigiano significa poter essere protagonisti del proprio tempo e non semplici custodi di mestieri del passato.

Stefano Micelli, professore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha analizzato le trasformazioni cognitive, culturali e caratteriali che interessano le nuove generazioni, richiamando alcune difficoltà legate alla concentrazione, alla perseveranza e al senso di responsabilità. Ha tuttavia evidenziato come il lavoro artigiano possa rispondere a bisogni oggi particolarmente sentiti dai giovani: concretezza, autonomia, riconoscimento personale e relazioni umane. La possibilità di seguire la realizzazione di un prodotto dall’inizio alla fine, partecipare alle decisioni e sentirsi parte di una comunità rappresenta, secondo Micelli, un importante fattore di attrattività. Ha inoltre sottolineato che la combinazione tra competenze manuali e tecnologie digitali, pur fondamentale, non è più sufficiente: occorre rafforzare anche le capacità manageriali, commerciali e comunicative delle imprese. Richiamando il caso di artigiani capaci di ottenere grande visibilità attraverso i social network, ha spiegato come il racconto del lavoro possa diventare uno strumento di valorizzazione economica e culturale. L’obiettivo deve essere quello di trasformare le botteghe in imprese nelle quali i giovani possano riconoscere opportunità di crescita e successo.

Francesco Pignataro, presidente dell’ITS Academy Steve Jobs, ha concentrato il proprio intervento sul rapporto tra sistema formativo e mondo produttivo, denunciando la persistente tendenza a considerare i percorsi tecnici e professionali come una scelta di ripiego rispetto agli studi universitari. Ha evidenziato la necessità di superare questa impostazione culturale, ricordando gli elevati livelli di inserimento occupazionale raggiunti dai diplomati ITS, in alcuni percorsi prossimi o pari al 100%. Ha sottolineato come le imprese abbiano bisogno di competenze immediatamente spendibili, mentre la formazione debba essere costruita attraverso una collaborazione più stretta con il tessuto economico. Pignataro ha quindi avanzato proposte operative rivolte alla CNA: percorsi brevi di formazione sull’intelligenza artificiale, moduli dedicati all’utilizzo dei robot collaborativi e una maggiore integrazione tra imprese artigiane e programmi ITS. Tra le prospettive indicate, anche la creazione di una figura professionale specializzata nell’innovazione digitale dell’impresa artigiana, capace di utilizzare CAD, stampa 3D e strumenti di intelligenza artificiale. Un progetto che, secondo il docente, potrebbe partire da Catania per essere successivamente esteso ad altri territori siciliani.

Dal dibattito è emersa così una prospettiva condivisa: la necessità di rendere l’artigianato nuovamente attrattivo non soltanto attraverso una comunicazione più efficace, ma anche modificando concretamente i modelli organizzativi delle imprese, ampliando le opportunità formative e valorizzando il ruolo dei giovani nei processi di innovazione.

Un confronto durante il quale è stata richiamata anche l’importanza della trasmissione delle attività imprenditoriali esistenti. Un tema che riguarda non soltanto la continuità economica delle aziende, ma anche la conservazione di conoscenze, competenze e patrimoni professionali costruiti nel corso di intere generazioni.

La sessione conclusiva, «Tradizioni», ha quindi offerto l’occasione per collegare le riflessioni della giornata alla storia della Confederazione e alle iniziative promosse a livello nazionale. A intervenire è stato Nicola Tosi, direttore nazionale della Divisione Organizzazione e Finanza della CNA, che ha ripercorso il valore economico e sociale dell’artigianato, soffermandosi sulle principali sfide del ricambio generazionale e sulle misure avviate per sostenere le imprese.

Nicola Tosi, direttore nazionale della Divisione Organizzazione e Finanza della CNA, ha ripercorso gli ottant’anni della Confederazione, sottolineando il valore economico e sociale dell’artigianato e la capacità delle imprese di innovarsi. Ha richiamato un’indagine CNA secondo cui il 38% degli artigiani utilizza quotidianamente strumenti di intelligenza artificiale, a dimostrazione della modernità del settore. Sul fronte della formazione ha illustrato le collaborazioni con il Ministero dell’Istruzione, i progetti di orientamento scolastico e l’iniziativa per formare 150 giovani al Cairo, favorendone l’inserimento lavorativo in Italia. Particolare attenzione è stata dedicata al ricambio generazionale: circa due artigiani su tre vorrebbero trasmettere l’attività ai figli, ma molti faticano a cedere responsabilità decisionali, mentre il 70% non affronta concretamente la successione fino ai settant’anni. Tosi ha quindi illustrato le proposte CNA per agevolare il passaggio d’impresa, attraverso semplificazioni burocratiche, incentivi fiscali e maggiore accesso al credito. Ha infine richiamato la tutela della denominazione «artigianale» e annunciato il rilancio di Artigiancassa, con nuove opportunità di finanziamento attraverso gli sportelli territoriali CNA.