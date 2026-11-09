Edilizia, sviluppo urbano e mafie: a Catania la Fillea Cgil presenta la ricerca “Città in cantiere”

Venerdì 13 novembre il confronto tra mondo accademico, sindacato e istituzioni sulle trasformazioni urbane in Sicilia e Piemonte. Dalle 18 la festa degli iscritti della Fillea Cgil Catania

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Le trasformazioni delle città, gli interessi economici che attraversano il settore delle costruzioni e i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nei processi di sviluppo urbano. Sono questi i temi al centro di “Città in cantiere. Edilizia, sviluppo urbano e criminalità organizzata in Sicilia e in Piemonte”, l’iniziativa promossa nell’ambito della Fillea Cgil, in programma venerdì 13 novembre, alle ore 16, nella sede della Cgil di Catania, in via Crociferi 40.

L’appuntamento sarà l’occasione per presentare una ricerca dedicata al rapporto tra edilizia, sviluppo urbano e criminalità organizzata in due realtà territoriali differenti, Sicilia e Piemonte, e per aprire un confronto sui cambiamenti avvenuti negli anni, e sulle implicazioni economiche, sociali e sindacali dei processi di trasformazione delle città.

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Ad aprire i lavori sarà Vincenzo Cubito, segretario generale della Fillea Cgil di Catania. La ricerca sarà presentata da Rocco Sciarrone, del Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università di Torino; Antonio Vesco, del Centre Européen de Sociologie et de Science Politique dell’Université Paris 1; Attilio Scaglione, del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli; e dal giornalista Gianni Belloni.

Seguirà una tavola rotonda alla quale parteciperanno Giorgio Airaudo, segretario generale della Cgil Piemonte; Massimo Cogliandro, segretario generale della Fillea Cgil Piemonte; Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia; Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia; Enza Rando, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle mafie; Alberto Vannucci, dell’ufficio di presidenza di Libera; e Antonio Di Franco, segretario generale della Fillea Cgil. A moderare il confronto sarà Laura Distefano, giornalista del quotidiano La Sicilia.

A partire dalle 18, spazio alla festa degli iscritti organizzata da Fillea Cgil Catania con lo spettacolo di cabaret con Giuseppe Castiglia ed intrattenimento musicale de “I color Indaco” con i saluti del segretario nazionale della Fillea e del segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo.