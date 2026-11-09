GAL Pesca Trapanese: Marine Litter, i pescatori di Mazara del Vallo e Marsala a lezione di legge SalvaMare e tutela del mare

- Pubblicità -

Si chiude la prima settimana del modulo “Marine Litter – Modalità di gestione e amministrazione”, il percorso di formazione gratuita del piano di Capacity Building promosso dal GAL Pesca Trapanese e realizzato con Accademia Eraclitea. Da lunedì 2 novembre i pescatori di Mazara del Vallo e Marsala sono tornati in aula al Civic Center di Mazara al mattino e al Complesso Monumentale San Pietro di Marsala nel pomeriggio, guidati dalla docente Luisa Tumbarello.

Il punto di partenza è la legge SalvaMare, che disciplina il recupero dei rifiuti raccolti in mare durante l’attività di pesca e attende ancora i decreti attuativi. Le lezioni hanno affrontato cosa prevede la norma, quali attrezzature e dispositivi tenere a bordo, come caricare i rifiuti raccolti con le reti, come differenziarli e conferirli in porto senza intaccare la qualità del pescato.

- Pubblicità -

“Per i pescatori è un tema ancora sperimentale – spiega Luisa Tumbarello – e i primi a chiederci come comportarsi sono proprio loro, perché non tutti i porti sono pronti ad accoglierli con i dispositivi adatti allo smaltimento. Alcune marinerie della provincia si sono già attrezzate con isole ecologiche, container e bidoni per il net cutting, ma serve sensibilizzare: senza decreti attuativi nessuno si sente obbligato, e raccogliere i rifiuti in mare resta un gesto legato alla coscienza e allo stile di vita di ciascuno. Uno stile di vita che sta cambiando anche nelle generazioni più adulte”.

Oltre la norma, il corso allarga lo sguardo al funzionamento del pianeta, al ruolo del mare per la sua salute e alla crisi climatica. “L’educazione ambientale parte dalla conoscenza – aggiunge la docente, referente di un centro di educazione ambientale a Marsala –. Abbiamo approfondito questi argomenti perché la crisi climatica non resti un cliché per sentito dire, ma un concetto di cui ognuno conosce le cause”.

Ampio spazio alla plastica, che costituisce l’85% dei rifiuti spiaggiati: la metà è monouso, mentre una quota intorno al 27% proviene dalle attrezzature da pesca. “Il corso non vuole colpevolizzare la categoria dei pescatori – precisa Tumbarello – ma sensibilizzarla”.

Da lunedì 9 a venerdì 13 novembre il modulo Marine Litter prosegue al Lazzaretto di Trapani al mattino e al Teatro Comunale di San Vito Lo Capo nel pomeriggio. Dal 16 novembre le quattro marinerie affronteranno il secondo modulo, “Network Mare Nostro”, con la docente Eliana Asaro. Ai pescatori che garantiscono almeno l’80% delle presenze spetta un contributo economico di 260 euro per ciascun modulo.

Il piano di Capacity Building rientra nel Piano di Azione Locale del GAL Pesca Trapanese (intervento 7.A.1.I) e punta a rafforzare le competenze degli operatori del comparto ittico, favorendo la diversificazione delle attività e la sostenibilità della pesca nelle marinerie trapanesi.

Informazioni: www.galpescatrapanese.it – gactrapani@pec.it