Il Sunia di Catania celebra mezzo secolo di attività con due giornate: il 10 al Salone Russo e il 13 novembre all’Ostello degli Elefanti con il segretario nazionale

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Cinquant’anni di battaglie per il diritto alla casa, di mobilitazioni popolari e di impegno al fianco degli inquilini e delle famiglie più fragili. Il Sunia di Catania celebra mezzo secolo di attività con due giornate, il 10 e il 13 novembre, che intrecciano la memoria delle conquiste sindacali con una riflessione sulle trasformazioni della città e sulle nuove emergenze abitative.

Un anniversario che non vuole essere soltanto una ricorrenza celebrativa, ma anche un’occasione per riaffermare la centralità del diritto all’abitare.

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Il primo appuntamento è in programma martedì 10 novembre, alle 16.30, nel Salone Russo di via Crociferi 40, nello stesso luogo in cui, quattro anni dopo la nascita dell’organizzazione nazionale, venne fondato il Sunia catanese. Un ritorno alle origini per rendere omaggio a chi ha contribuito a costruire e consolidare la presenza del sindacato sul territorio e a quanti, attraverso le mobilitazioni collettive, hanno conquistato il diritto a un alloggio.

Nel corso dell’iniziativa saranno consegnate targhe ricordo a chi ha guidato l’organizzazione provinciale e ad alcuni assegnatari e assegnatarie, iscritti al Sunia, in rappresentanza delle tante famiglie protagoniste delle vertenze per la casa.

I riconoscimenti andranno ai familiari di Pippo Conti, che ha diretto il sindacato quasi ininterrottamente dalla fondazione fino al 2011, a Nino Bruno e a Giusi Milazzo, segretaria generale provinciale dal 2012 al 2023. Saranno inoltre premiati Pippo Consoli e Carmela Zuccaro, testimoni delle lotte che hanno segnato la storia del movimento per la casa a Catania.

A ripercorrere quel lungo percorso contribuirà anche una mostra fotografica dedicata alle mobilitazioni e alla partecipazione popolare che hanno accompagnato le principali vertenze abitative cittadine.

Lo sguardo al futuro caratterizzerà un altro momento della giornata, con la presentazione del bando di un concorso di idee rivolto alle studentesse e agli studenti universitari, che sara’ illustrato dal docente Unict. Filippo Gravagno, dedicato al tema “L’edilizia pubblica bene comune”. L’obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni nell’elaborazione di proposte per una città più inclusiva, nella quale il valore sociale dell’abitare diventi parte integrante dei processi di rigenerazione urbana e sociale.

Le celebrazioni proseguiranno venerdì 13 novembre, alle 9, all’Ostello degli Elefanti, in via Etnea 28, con il seminario “Parliamo di casa”, un confronto tra studiosi, esperti e rappresentanti sindacali sulle politiche abitative e sulle prospettive dell’edilizia pubblica e sociale.

Tra gli ospiti del seminario organizzato in collaborazione con Volere La Luna e con l’Osservatorio delle politiche urbane e territoriali, ci saranno il segretario generale nazionale del Sunia, Stefano Chiappelli, il segretario generale del Sunia di Roma, Emiliano Guarneri, e l’architetta Chiara Rizzica, esperta di progetti di housing pubblico e sociale.

I lavori saranno introdotti da Giusi Milazzo, e oltre alla segretaria provinciale Agata Palazzolo, interverranno anche Rita Palidda, ordinaria di sociologia economica, gli ingegneri Maurizio Palermo e Mario Spampinato, gli architetti Aurelio Cantone, Giovanni Leone e Pippo Lanza.

Al centro del dibattito, la necessità di ripensare le politiche per la casa a partire dai bisogni delle persone, contrastando le disuguaglianze e riconoscendo all’abitare una funzione essenziale nella qualità della vita e nella coesione delle comunità.