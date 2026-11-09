Iniziativa Centro Europea, il senatore Francesco Giacobbe eletto vicepresidente della Commissione Politica

Giacobbe: «Rafforzare la cooperazione attraverso il dialogo, gli scambi culturali e nuove opportunità economiche. Fiducia, semplificazione e sostegno alle imprese sono le basi per una crescita condivisa»

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Il senatore Francesco Giacobbe è stato eletto vicepresidente della Commissione politica dell’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa Centro Europea (INCE), riunitasi nei giorni scorsi a Bucarest. Un incarico di rilievo nell’ambito di un organismo che promuove il dialogo politico, lo sviluppo economico e il processo di integrazione europea tra i Paesi membri.

«È un onore e una grande responsabilità – ha dichiarato Giacobbe –. Accolgo questo incarico con gratitudine e con la volontà di contribuire concretamente al rafforzamento delle relazioni tra i nostri Paesi, nella convinzione che il dialogo e la cooperazione siano indispensabili per affrontare le sfide comuni».

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Nel corso dei lavori parlamentari, Giacobbe ha sottolineato il ruolo della fiducia reciproca e delle relazioni umane come elementi fondamentali per favorire la cooperazione economica e gli investimenti.

«La cooperazione economica nasce anche dalla fiducia tra le persone. Le istituzioni devono creare le condizioni affinché cittadini, imprenditori, università e comunità possano incontrarsi e costruire insieme nuove opportunità. Non bastano gli accordi istituzionali: occorre trasformare il dialogo politico in relazioni concrete, capaci di generare sviluppo».

Particolare attenzione è stata dedicata alle giovani generazioni, attraverso il rafforzamento degli scambi scolastici e universitari, delle collaborazioni scientifiche, delle missioni economiche e delle esperienze professionali internazionali.

«Investire nei giovani e nella loro capacità di conoscere realtà diverse significa costruire oggi le fondamenta dell’Europa di domani. La mobilità, la formazione e la ricerca sono strumenti essenziali per avvicinare i nostri Paesi».

Sul versante economico, il senatore ha individuato tre priorità strategiche per favorire gli investimenti e sostenere la crescita: semplificazione burocratica, certezza del diritto e maggiore accessibilità al credito, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alle nuove iniziative imprenditoriali.

«Dobbiamo rendere più semplice investire e fare impresa oltre i confini nazionali. Ridurre gli ostacoli amministrativi, garantire regole chiare e facilitare l’accesso ai finanziamenti significa offrire opportunità concrete di crescita e sviluppo».

Per Giacobbe, rafforzare la cooperazione tra i Paesi dell’Iniziativa Centro Europea significa anche accompagnare i processi di integrazione europea, promuovere la stabilità e trasformare le opportunità economiche in benefici concreti per i cittadini e le comunità.

In conclusione, il senatore ha ringraziato la presidente Rozália Biró per l’accoglienza e l’organizzazione dei lavori, i colleghi parlamentari per la fiducia accordata e, in particolare, il presidente della delegazione italiana, onorevole Salvatore Caiata, e gli altri parlamentari italiani per il sostegno ricevuto.

«Porterò in questo nuovo incarico la mia esperienza e la convinzione che il rispetto reciproco, il confronto e la capacità di lavorare insieme siano essenziali per costruire un futuro di pace, cooperazione e prosperità per le nostre comunità», ha concluso Giacobbe.