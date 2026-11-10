Ambiente, a Gangi (PA) i giovani si mobilitano contro l’abbandono dei rifiuti con il Forum Green Walk

- Pubblicità -

«Chi ama non abbandona. Nemmeno i rifiuti». È questo il messaggio che ha accompagnato ieri(domenica) anche a Gangi la campagna di sensibilizzazione “Curò”, promossa dalla SRR Palermo Provincia Est per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti.

L’iniziativa è approdata nel borgo madonita grazie all’impegno del Forum Giovani Gangi, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con il sostegno della SRR Palermo Provincia Est. Teatro della giornata ecologica è stata l’area del bevaio di via Cesare Mori, nei pressi del Santuario dello Spirito Santo, dove si è svolto il Forum Green Walk, un appuntamento dedicato alla tutela dell’ambiente e alla cura degli spazi pubblici.

- Pubblicità -

Armati di guanti e sacchi, i giovani volontari hanno ripulito diverse zone raccogliendo complessivamente sei sacchi di rifiuti abbandonati. Un gesto concreto che si inserisce nel più ampio percorso di sensibilizzazione volto a promuovere comportamenti responsabili e una maggiore attenzione verso il territorio.

«Il territorio è davvero nostro solo se lo trattiamo come tale», è stato il motto della giornata, una frase che sintetizza lo spirito dell’iniziativa e richiama ciascun cittadino a sentirsi parte attiva nella salvaguardia dell’ambiente.

L’evento ha rappresentato non soltanto un momento operativo di pulizia, ma anche un’occasione di educazione civica e confronto sui temi della sostenibilità.

“Una mobilitazione che, partendo dai più giovani – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – rilancia il valore della partecipazione civica e della cura condivisa del territorio, nella convinzione che il decoro urbano e la tutela dell’ambiente siano responsabilità di tutti”.