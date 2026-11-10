“Generazione che costruisce”, Rete degli Studenti Medi siciliana e Fillea Cgil Sicilia a confronto sui temi che accomunano studenti e lavoratori

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“Generazione che costruisce”, la Rete degli Studenti Medi siciliana e la Fillea Cgil Sicilia si sono confrontate, a Catania, sui temi del lavoro, dell’edilizia scolastica e del disagio economico e sociale che accomuna studenti e lavoratori. Entrambi, nel corso della discussione, che si è a lungo protratta, confermano la necessità di procedere nel percorso comune e convengono che, nel rispetto delle reciproche vedute, le convergenze registrate saranno sempre più valorizzate.

“Noi vogliamo contribuire a costruire il mondo del lavoro con il quale dovremmo presto rapportarci”. È stato unanimemente affermato nel corso della discussione da parte dei rappresentanti della Rete degli Studenti. La Fillea Cgil Sicilia, da parte sua, si impegna a valorizzare i temi giustamente esposti e si dichiara aperta al confronto che sarà costante e puntuale nel reciproco rispetto ed autonomia. Dall’incontro nasce la necessità mobilitarsi in occasione dello sciopero generale del 20 novembre e di convergere con una campagna regionale sui temi del lavoro e della scuola.

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