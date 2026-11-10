Isole minori, Schillaci (M5S): “su caro traghetti servono tariffe calmierate e nuove gare aperte alla concorrenza, basta oligopoli”

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PALERMO – “La mobilitazione delle comunità delle isole minori contro il caro traghetti è una protesta legittima, che merita attenzione e risposte concrete da parte dei governi regionale e nazionale. Il costo dei collegamenti marittimi non può continuare a rappresentare un ostacolo alla vita quotidiana dei residenti, alla mobilità dei turisti e alle attività degli operatori economici che lavorano nelle isole. In primo luogo occorre intervenire per calmierare le tariffe, garantendo condizioni di trasporto accessibili e sostenibili. Dobbiamo guardare soprattutto al futuro, in vista dei nuovi bandi per i collegamenti marittimi previsti nel 2027. È indispensabile avviare, prima della pubblicazione delle gare, un percorso di confronto e trasparenza attraverso una conferenza di servizi che coinvolga i sindaci e i rappresentanti delle categorie produttive e sociali delle isole minori. Chi vive e lavora su quei territori deve poter contribuire alla definizione del modello di trasporto di cui ha bisogno. Da tempo sostengo inoltre la necessità di spacchettare i lotti e favorire una reale apertura al mercato, anche sulle singole linee. Non è più accettabile un sistema che, in assenza di una concorrenza effettiva, rischia di cristallizzare posizioni oligopolistiche, se non monopolistiche, con conseguenze sui costi, sulla qualità e sull’efficienza dei servizi”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.