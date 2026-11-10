Previdenza e sicurezza sul lavoro, al via nelle scuole siciliane percorso triennale di formazione

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È stato presentato oggi, presso l’Istituto Tecnico Statale Tecnologico “Vittorio Emanuele III” di Palermo, il protocollo d’intesa INPS – INL – USR Sicilia e Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana – per l’attuazione di forme di collaborazione finalizzate alla realizzazione di iniziative formative nelle scuole, tese alla promozione della legalità nel mondo del lavoro, dell’educazione previdenziale e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Nel corso dell’incontro ai tanti studenti presenti nella nuova aula magna dell’Istituto è stato presentato il portale giovani dell’INPS, il primo spazio digitale italiano con oltre 50 servizi dedicato agli under 34 accessibile da App e sito e sono state illustrate le potenzialità di APPLI e del SIISL, strumenti del Ministero del lavoro nati per i giovani che hanno bisogno di conoscere appieno, oltre che gli strumenti di tutela e sostegno messi in campo dal legislatore, quante e quali sono le opportunità che il mercato del lavoro offre loro, al termine o anche durante il percorso formativo.

“Il protocollo d’intesa – ha affermato l’on. Nuccia Albano, Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali della Regione Siciliana – rappresenta un patto concreto per il futuro delle giovani generazioni. Quando parliamo di lavoro, parliamo prima di tutto di dignità, di rispetto delle regole e di sicurezza. Valori che non si improvvisano, ma che devono essere coltivati e promossi a partire dai banchi di scuola, in quella delicata fase di transizione che porta i nostri ragazzi ad affacciarsi sul mondo professionale. Come istituzione – ha altresì dichiarato l’Assessore – abbiamo il dovere morale e giuridico di offrire gli strumenti giusti perchè si orientino con consapevolezza. Troppo spesso sentiamo parlare di infortuni sul lavoro o di irregolarità: la vera risposta a queste piaghe è la prevenzione, che passa attraverso l’educazione, la cultura della legalità contributiva e la conoscenza dei diritti e dei doveri. Grazie a questo accordo, porteremo direttamente negli istituti superiori siciliani percorsi formativi mirati. Non solo teoria, ma anche un contatto diretto con gli strumenti digitali e le piattaforme istituzionali di orientamento e supporto all’occupazione, come AppLI, SIISL e il nostro SILAV Sicilia, progettati per facilitare l’incontro tra i giovani e il mercato del lavoro”.

“Per anni la previdenza – ha affermato nel corso del suo intervento il Presidente INPS Avv. Gabriele Fava – è stata percepita dai giovani come qualcosa di astratto e lontano. È un distacco che conosco bene, e colmarlo spetta anzitutto alle istituzioni. Per questo ho chiesto all’Istituto di cambiare passo, con più trasparenza, educazione previdenziale e un linguaggio vicino alla vita concreta delle persone. Alla pensione non si pensa alla fine del lavoro, si pensa all’inizio della vita. Il tempo è il primo alleato di ogni futuro sereno”. Va in questa direzione – ha concluso – il libretto previdenziale per i nuovi nati, la proposta che abbiamo portato avanti e che oggi è entrata nella legge di bilancio. È un’iniziativa che cambia la storia della previdenza italiana, perché consegna a ogni bambino, fin dal primo giorno, un’idea di futuro. La previdenza torna così a essere un patto tra generazioni. I giovani non sono il problema, sono la soluzione”.

“La cultura della sicurezza, della legalità e della previdenza deve diventare parte integrante del percorso educativo dei nostri studenti, prima ancora del loro ingresso nel mondo del lavoro – ha dichiarato il Direttore generale dell’USR Sicilia, Filippo Serra. Questo progetto – ha poi affermato – dimostra il valore della collaborazione tra istituzioni che mettono a disposizione delle scuole competenze e strumenti utili ad accompagnare i giovani nelle loro scelte. Conoscere i propri diritti e doveri significa acquisire maggiore consapevolezza e costruire le basi per un futuro professionale dignitoso, sicuro e tutelato”. Per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, il progetto è seguito dall’Ufficio II, diretto da Salvatore Iacono, con il contributo del dirigente tecnico Marcello Giovanni Li Vigni e ovviamente l’USR Sicilia accompagnerà la diffusione dell’iniziativa negli istituti del territorio, favorendone l’integrazione nell’offerta formativa e la più ampia partecipazione degli studenti.

Per Salvatore Contino, responsabile comunicazione dell’INL, questo protocollo “avvicina i giovani e gli studenti al mondo del lavoro – ha dichiarato – con l’obiettivo, direi fondamentale, di far conoscere le regole che disciplinano il mondo del lavoro anche a quanti, in ragione dell’età, non si accostano ad alcuni argomenti. È invece necessario realizzare e promuovere, anche tra i giovani, una ampia conoscenza delle tutele che l’ordinamento appronta a tutela di chi si inserisce nel mondo del lavoro. Legalità, sicurezza, consapevolezza previdenziale, sono le componenti che possono aiutare i giovani ad operare quelle in modo maturo e consapevole, al riparo da ogni forma di sfruttamento”.

“Il protocollo – ha affermato il direttore regionale INPS Sicilia Sergio Saltalamacchia – stabilisce che le parti, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, collaborino alla definizione di azioni sinergiche volte a diffondere tra le nuove generazioni la cultura previdenziale, la sicurezza sul lavoro e la legalità, affinché i giovani acquisiscano strumenti utili ad affrontare il proprio percorso professionale con consapevolezza e responsabilità. La principale finalità di questo accordo – che è il frutto della comune azione messa in campo da tutti gli enti coinvolti, che in tal modo, offrono al mondo dei giovani un bell’esempio di P.A. – ha continuato il direttore Saltalamacchia – è quella di aiutare i giovani a ricercare un adeguato posto di lavoro o di accompagnarli nella crescita professionale, attraverso l’utilizzo del nostro sito istituzionale e di altri due strumenti: APPLI – Assistente Personale per il Lavoro in Italia – la prima infrastruttura pubblica nazionale di intelligenza artificiale generativa a supporto delle politiche attive del lavoro, sviluppata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con INPS, e SIISL, il nuovo sistema informativo digitale, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato dall’INPS, per dare uno strumento concreto a tutti coloro che, abbandonato il reddito di cittadinanza, hanno necessità di inserirsi in percorsi di inclusione sociale e lavorativa”. Iniziamo, oggi, in collaborazione con gli altri enti firmatari questo percorso che si svilupperà in tutte le scuole della Sicilia – ha, infine dichiarato il direttore regionale, rivolgendosi ai giovani presenti – ma presto, in tutte le nostre strutture ci saranno dei punti di consulenza per i giovani; spazi pensati e realizzati per venire incontro alle loro esigenze di orientamento, conoscenza e consapevolezza delle scelte”.