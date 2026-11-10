Sport e inclusione per i minori dell’area penale: sottoscritto il Protocollo d’intesa nell’ambito dell’Osservatorio metropolitano

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È stato sottoscritto, nell’ambito della riunione dell’Osservatorio metropolitano per la prevenzione della devianza minorile, il Protocollo d’intesa per la realizzazione di attività educative e sportive finalizzate alla promozione sociale dei minori e dei giovani adulti dell’area penale esterna.

L’intesa mette in rete USSM di Catania, Tribunale per i Minorenni, Procura per i Minorenni, CONI Sicilia e CSAIn con l’obiettivo di utilizzare lo sport come strumento di educazione, socializzazione, responsabilizzazione e reinserimento sociale.

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Il Protocollo nasce dalla consapevolezza che la pratica sportiva può rappresentare un importante fattore di crescita per i ragazzi coinvolti nei percorsi della Giustizia minorile, favorendo la legalità, la sana competizione, il rispetto delle regole e i valori del fair play. L’accordo prevede quindi l’inserimento dei minori e dei giovani adulti dell’area penale esterna all’interno delle realtà sportive affiliate a CSAIN, attraverso percorsi educativi personalizzati e accompagnati da personale qualificato.

In particolare, CSAIN, in sinergia con CONI Sicilia, metterà a disposizione la propria rete di associazioni sportive per accogliere gratuitamente i ragazzi individuati dall’USSM, garantendo istruttori e tutor sportivi per accompagnarli nelle attività. CSAIN provvederà inoltre alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi per tutta la durata dei percorsi. Testo incollato

L’attività sportiva sarà inserita all’interno del Progetto Educativo Individualizzato elaborato dagli operatori dell’USSM. Saranno quindi concordati giorni, orari e durata del percorso e previsto un incontro iniziale tra il ragazzo e il tutor sportivo. Sono inoltre previsti momenti di verifica tra gli operatori dell’USSM e i tutor CSAIN, così da monitorare l’esperienza e apportare, quando necessario, eventuali modifiche al percorso educativo.

Il Protocollo dedica attenzione anche alla formazione degli operatori sportivi. USSM, Tribunale per i Minorenni e Procura potranno mettere gratuitamente a disposizione professionisti ed eventuali esperti per realizzare seminari formativi rivolti a chi sarà impegnato nell’accompagnamento dei ragazzi.

Uno dei presupposti del nuovo protocollo sarà Affido Sportivo. Il progetto, promosso dal Comitato Regionale CSAIN Sicilia e concluso nell’ottobre 2026 con la festa finale alla Pestalozzi, aveva già sperimentato un modello nel quale le associazioni sportive dilettantistiche diventano “famiglie risorsa”, trasformandosi in presidi di prossimità sociale e di una comunità educante nei quartieri a rischio. Il tutto sul modello di Affido Sportivo culturale.

«Con questo Protocollo compiamo un passo importante perché lo sport diventa parte integrante di un percorso educativo e di reinserimento sociale – sottolinea Salvatore Spinella, presidente nazionale CSAIn –. Mettere a disposizione dei ragazzi la rete delle nostre società sportive significa offrire loro un ambiente sano, regole, relazioni positive e figure educative capaci di accompagnarli. L’esperienza di Affido Sportivo ci ha dimostrato quanto una società sportiva possa diventare una vera comunità educante. Ora vogliamo mettere questa esperienza a disposizione della Giustizia minorile e del territorio, con la consapevolezza che lo sport può essere uno strumento concreto di responsabilizzazione, inclusione e costruzione di nuove opportunità».

Il nuovo accordo prevede inoltre una cabina di regia, composta dai referenti degli enti firmatari, che avrà il compito di seguire l’attuazione del Protocollo, monitorare le attività, concordare nuove modalità operative e affrontare eventuali criticità. La durata dell’intesa è fissata in tre anni e non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico delle parti firmatarie.

Particolare attenzione viene riservata alla tutela della privacy e della dignità dei ragazzi. Le parti si impegnano infatti a garantire la massima riservatezza sulle informazioni personali e sulle situazioni dei minori e viene espressamente vietata la diffusione di notizie, dati o immagini che possano consentire l’identificazione di un minorenne coinvolto in un procedimento penale.