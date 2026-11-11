Allarme bomba in oltre 300 scuole italiane: coinvolta anche Catania

Evacuazioni e controlli in tutta Italia dopo una mail minatoria. Episodi analoghi nel Regno Unito e in Irlanda. Meloni convoca un vertice straordinario a Palazzo Chigi

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Alunni spaesati che si riversano nelle strade, genitori allarmati che lasciano improvvisamente il lavoro per andare a prendere i figli, sopralluoghi negli edifici scolastici da parte delle forze dell’ordine e traffico che si congestiona improvvisamente. Sono queste le scene che oggi, mercoledì 11 novembre, intorno alle ore 11:30, si sono ripetute in moltissime città italiane a causa di una vasta ondata di allarmi bomba che ha coinvolto centinaia di istituti scolastici, con oltre 300 scuole evacuate in via precauzionale.

A scatenare il caos una mail anonima dai toni deliranti e particolarmente violenti, firmata da un sedicente Mikhail Andropov, leader del «Vilayat di Misoginistan», che minaccia un vero e proprio genocidio contro gli italiani, annunciando la presenza di ordigni esplosivi negli edifici scolastici. Nel messaggio compaiono anche minacce dirette alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un’identità e una sigla la cui autenticità resta tutta da accertare.

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Quanto accaduto sembra più probabilmente riconducibile a dinamiche della cosiddetta guerra ibrida nella quale minacce, sabotaggi e attacchi informatici vengono utilizzati per tentare di diffondere paura e destabilizzare intere comunità. Allarmi analoghi hanno interessato oggi anche Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia. Il tutto si inserisce in un clima europeo già segnato dai recenti cyberattacchi ai sistemi di refrigerazione dei supermercati e alle strutture di conservazione del sangue in Francia. Episodi inquietanti, per i quali, tuttavia, non è ancora stata dimostrata l’esistenza di un’unica regia.

Il governo italiano segue la situazione con la massima attenzione. La presidente del consiglio Meloni ha convocato per le ore 16.00 un vertice straordinario a Palazzo Chigi, con ministri, intelligence e Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. La premier ha comunque rassicurato sulla mancanza, allo stato attuale, di pericoli concreti.

Anche Catania è stata coinvolta nell’ondata di evacuazioni. Tra gli istituti interessati figura il liceo Lombardo Radice, dove il fotografo Roberto Grasso ha immortalato la situazione in uno scatto dal taglio artistico, condiviso con la nostra redazione. Un’immagine che racconta il disorientamento vissuto dagli studenti, tra chi ha accolto con entusiasmo l’interruzione imprevista delle lezioni e chi, invece, ha manifestato sincera preoccupazione.

Reazioni diverse di fronte ad una mattinata certamente fuori dall’ordinario, che in molti non dimenticheranno facilmente.