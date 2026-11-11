Borghi della lettura, il parere dell’On. Fabio Porta: «La cultura è una risorsa per il futuro dei piccoli centri»

- Pubblicità -

Si è svolto presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, l’incontro dedicato ai Borghi della lettura. Tema degli interventi, “Il libro come volano per un turismo culturale”. L’evento, cui hanno partecipato oltre cento persone tra amministratori, referenti dei Borghi e personalità del mondo della cultura, è stato moderato da Gianni Lattanzio, direttore editoriale di Meridianoitalia. Dopo aver presentato i relatori e ringraziato gli intervenuti, ha sottolineato l’importanza del libro e della cultura in generale, per incentivare i flussi turistici, compresi quelli definiti “turismo delle radici”. Nel lasciare la parola all’ On. Fabio Porta, membro della Commissione esteri, ne ha ricordato anche l’incarico di Segretario della Commissione parlamentare d’inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica, argomento di estrema attualità.

“Il tema di oggi – ha esordito l’On. Porta – parte da un’intuizione semplice: un libro può mettere in movimento le persone. Può far nascere il desiderio di visitare un luogo, suggerire un itinerario, trasformare un nome sulla carta geografica in una storia che sentiamo vicina. Ma può anche aiutare chi quel luogo lo abita a riscoprirne il valore e a immaginarne nuove possibilità. Perché un borgo non è soltanto un paesaggio da ammirare. È una comunità da incontrare. Dietro le sue case, le sue strade e le sue piazze ci sono memorie, mestieri, relazioni e aspirazioni. Raccontarlo significa restituire questa ricchezza, senza ridurlo a una cartolina e senza rinchiuderlo nella nostalgia. La parola che vorrei mettere al centro della nostra riflessione è futuro”.

- Pubblicità -

Un intervento ricco di suggestioni più volte ripreso dai vari interventi, a partire dall’urgenza di dotare i piccoli centri di strutture in grado di accogliere quel turismo che hanno dimostrato di saper creare con i molteplici eventi dedicati alla cultura, a partire dal ripristino dei tanti edifici abbandonati presenti in ogni borgo. Forte della sensibilità ed esperienza come Segretario della citata Commissione, l’On. Porta ha avanzato delle domande, a cominciare dalle opportunità che i piccoli borghi dovrebbero garantire ai giovani proprio per rallentare l’abbandono, nella consapevolezza che “la cultura, da sola, non può risolvere lo spopolamento. Servono lavoro, scuole, servizi sanitari, trasporti, connessioni e abitazioni accessibili. Non basta rendere un borgo attraente per chi lo visita: occorre renderlo vivibile per chi lo abita. Ma la cultura non viene dopo tutto il resto. La possibilità di leggere, incontrarsi, partecipare e contribuire alla vita della propria comunità deve essere parte della qualità della vita che vogliamo costruire. È qui che vedo il valore dei Borghi della Lettura: nella possibilità di fare del libro un punto di incontro tra persone, generazioni e territori”.

Di seguito, l’intervento di Roberto Colella, ideatore e Presidente dei Borghi della lettura, una realtà operativa da 11 anni e che raggruppa oltre 80 comuni in tutta Italia. Colella ha voluto ringraziare innanzitutto l’On. Porta e Gianni Lattanzio, per aver accolto i Borghi nella prestigiosa sede istituzionale, nonché tutti i presenti. Subito dopo ha dedicato un ricordo ad Antonio Alterio, scomparso da poco tempo, una delle colonne dei Borghi della lettura, che aveva accolto il raduno annuale a Telese Terme. Un ricordo cui si è stretta con un applauso tutta la “famiglia” di Borghi. Il Presidente ha poi citato alcune tra le più importanti iniziative messe in campo dai Borghi dedicate proprio a chi è rimasto per dar vita anche ai più piccoli centri.

“I Borghi – ha affermato Roberto Colella – sono il nostro Made in Italy”.

Eleonora Principe e Angelica Calabrese hanno “raccontato” il libro “La strada dei Borghi narranti” (Edizioni Il Viandante), che raccoglie storie ed esperienze di 20 borghi che da Nord a Sud sembrano quasi lo specchio di un’Italia che nonostante le difficoltà, lo spopolamento, ogni giorno opera per rendere vivo il luogo, la comunità in cui risiede.

Gianni Lattanzio ha poi invitato a portare la sua esperienza Stanislao De Marsanich, Presidente dei Parchi letterari che dopo aver espresso i complimenti a Roberto Colella, consapevole di quanto difficoltoso sia creare una realtà in grado di coniugare cultura e turismo, ha però riconosciuto che sono voci che si integrano e che possono dare ottimi frutti. Lo dimostra la rete dei Parchi letterari, che oltre alle sedi in Italia, ha aperto e continua ad ampliare anche quelle all’estero.

Di seguito sono intervenuti tutti gli amministratori e referenti dei Borghi della cultura, ognuno con la propria esperienza, i progetti e soprattutto tanta energia e passione da dedicare, attraverso la cultura, il libro, al luogo in cui vivono. Identità, restanza, valorizzazione del territorio, opportunità, recupero del dialetto, relazioni e anche follia: un insieme di parole “chiave” a delineare l’impegno dei Borghi della lettura: un impegno che è stato definito “patriottismo culturale”.