Colletta Alimentare, il Lions Club di Lentini in campo il 14 novembre a sostegno delle famiglie in difficoltà

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LENTINI – Il Lions Club di Lentini parteciperà, sabato 14 novembre, alla trentesima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. mobilitando i propri soci volontari per la raccolta di generi alimentari di prima necessità e a lunga conservazione destinati alle Caritas del territorio. Il Lions club di Lentini ha aderito alla colletta alimentare coordinata dal distretto Lions 108Yb Sicilia guidato dal Governatore Giuseppe Walter Buscema ed inserito nei due service dell’area Fame e Banco alimentare coordinati rispettivamente da Mirko Viola e Salvo Puleo. Alla raccolta sarà presente anche il presidente della Zona 2 Michele Oliva, il presidente della VII circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia Maria Teresa Miotto. I soci del club, guidati dalla presidente Melissa Abbandonato, saranno impegnati per tutta la giornata presso il supermercato Eurospin di contrada Madonna delle Grazie a Carlentini, dove si occuperanno della raccolta delle derrate alimentari. I generi raccolti saranno destinati alla Caritas della parrocchia Immacolata Concezione – Chiesa Madre di Carlentini, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a chi vive situazioni di disagio economico. “Il nostro club da anni – ricorda Melissa Abbandonato, presidente del Lions club di Lentini – i Lions partecipano ufficialmente, a livello nazionale, alla Giornata della Colletta Alimentare, ma in realtà siamo presenti da sempre ed è importante dare il nostro contributo anche nell’anno della trentesima edizione. Partecipare a questa giornata e donare, in un periodo storico come questo, in cui aumentano le situazioni di criticità e le povertà si moltiplicano, è ancora più importante perché non ha una ricaduta solo pratica, ma si trasforma in un messaggio di vicinanza alle persone e alle famiglie che, anche nei nostri territori, sono in difficoltà. Non solo e non tanto per dar loro un aiuto tangibile, ma per rinsaldare il vincolo di comunità che ci unisce tutti”.

In circa 12.000 supermercati in tutta Italia, oltre 160.000 volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno all’acquisto di prodotti come olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, riso, tonno in scatola, prodotti per colazione e merenda.

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Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti a 7.593 organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi regionali di Banco Alimentare: mense per i poveri, case-famiglia, comunità per minori, centri d’ascolto e unità di strada. Realtà che ogni giorno accolgono e sostengono più di 1.700.000 persone in difficoltà.