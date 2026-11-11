Enna celebra i 100 anni della Provincia: venerdì 13 novembre il convegno promosso dal Centro Studi Med. Mez.

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Venerdì 13 novembre 2026, presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura di Enna, a Palazzo del Governo, si terrà un convegno dedicato al Centenario della Provincia di Enna (1926-2026), un’importante occasione di confronto sulla storia e sul futuro dell’istituzione provinciale.

L’iniziativa, che vede coinvolti il Centro Studi Med. Mez. “Napoleone Colajanni” e l’Università degli Studi di Enna “Kore”, riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle professioni per approfondire l’evoluzione dell’ente provinciale e le prospettive del governo del territorio.

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I lavori si articoleranno in due sessioni, dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 19:00, dedicate rispettivamente ai temi “Dalla Provincia al Libero Consorzio” e “Dal Libero Consorzio alla nuova Provincia”.

La giornata si concluderà con una cerimonia di riconoscimento al merito istituzionale per gli ex Presidenti della Provincia Regionale di Enna, per rendere omaggio a un secolo di storia amministrativa e istituzionale del territorio.

Per il programma completo, i relatori e ulteriori informazioni si rimanda alla locandina dell’evento.