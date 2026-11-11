Giornata eliminazione violenza contro le donne: le iniziative al Policlinico “Rodolico” e al San Marco dal 23 al 29 novembre

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In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che si celebra il 25 novembre, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania aderisce alla (H) Open Week di Fondazione Onda ETS, giunta alla sesta edizione, con una serie di iniziative gratuite, nella settimana dal 23 al 29 novembre 2026.

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Catania, diretta da Giorgio Giulio Santonocito, è al fianco della Fondazione Onda ETS nell’impegno per la tutela della salute delle donne, attraverso attività di sensibilizzazione, informazione e prestazioni sanitarie che si svolgeranno quotidianamente nel presidio Rodolico di via Santa Sofia e nell’ospedale San Marco in viale Carlo Azeglio Ciampi. Si tratta, in particolare, di colloqui, consulenze con assistenti sociali e psicologi, e di visite ed esami ginecologici. Negli edifici dei due presidi verrà distribuito del materiale informativo con un QRcode da inquadrare per la consultazione dei servizi offerti nei 210 centri in tutta Italia.

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I servizi disponibili sono già consultabili anche sul sito https://openday.fondazioneonda.it/, dove è possibile selezionare la regione e la provincia di interesse, individuare le strutture aderenti e conoscere le prestazioni offerte, le date e le modalità di accesso.

In più, nelle ore serali del 25 novembre, l’edificio 7 del Policlinico “Rodolico” e l’edificio B del San Marco, verranno illuminati di rosso.

L’obiettivo è quello di incoraggiare le donne vittime di violenza a squarciare il silenzio e orientarsi verso la rete di servizi dedicati, tra i quali percorsi di accoglienza protetta, progetti di continuità assistenziale, sostegno e informazioni pratiche su strumenti e indirizzi utili per chiedere aiuto.

In Italia quasi una donna su tre ha subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita. Secondo le ultime stime Istat, sono circa 6 milioni e 400 mila le donne tra i 16 e i 75 anni che hanno vissuto almeno un episodio di violenza fisica o sessuale a partire dai 16 anni, pari al 31,9%, e il 17,9% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza psicologica all’interno della coppia.

Un fenomeno che attraversa tutte le fasce sociali, i livelli di istruzione e le condizioni economiche, e che rende necessario affiancare agli interventi di assistenza e protezione un impegno sempre più incisivo sul fronte della prevenzione.