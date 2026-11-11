Imprese e commercio internazionale, l’Istat fotografa le difficoltà tra rincari e mercati esteri

Questo report illustra i risultati di una indagine armonizzata a livello europeo sulle catene globali del valore e sul trasferimento all’estero di attività o funzioni aziendali. La popolazione obiettivo è costituita dalle medie e grandi imprese attive nell’industria e nei servizi. L’Ue è la principale area di riferimento per gli acquisti e le vendite di beni e servizi per le medie e grandi imprese appartenenti alle catene globali del valore

- Pubblicità -

Costi delle materie prime e tempi dei trasporti limitano le attività

Limitata (2,0%) e in calo rispetto al triennio precedente (-0,4 punti percentuali) è la quota di medie e grandi imprese che nel periodo 2021-2023 ha dichiarato di aver trasferito all’estero attività o funzioni aziendali. Nel triennio 2021–2023, l’aumento dei costi delle materie prime energetiche e non energetiche e i tempi o costi di trasporto sono indicati dalle medie e grandi imprese tra i principali fattori critici nell’ambito delle catene globali del valore.

Principali caratteristiche delle imprese che acquistano beni e servizi dall’estero

Nel triennio 2021-2023, 10.181 aziende (il 39,1% delle medie e grandi imprese) hanno acquistato beni dall’estero partecipando così a una catena globale del valore (cfr. Glossario). Tra queste, 7.325 (56,7%) sono attive nell’Industria e 2.856 (21,7%) nei Servizi. In base alla tipologia di governance aziendale, il 20,4% di queste imprese appartiene a gruppi multinazionali esteri, il 32,5% a gruppi multinazionali italiani, il 27,7% a gruppi domestici italiani e il 19,4% sono imprese indipendenti (non appartenenti a nessun gruppo).

- Pubblicità -

Queste imprese acquistano “Materie prime da utilizzare nel processo di produzione” (59,4%), “Componenti che fanno parte del prodotto” (38,3%), “Beni finali progettati da un’altra impresa per la rivendita” (28,2%) “Macchinari e altre attrezzature tecniche” (25,0%) e “Beni finali progettati dalla propria impresa per la rivendita” (17,3%).

Per l’87,8% delle aziende che ha acquistato beni dall’estero l’area di provenienza delle merci è l’Ue27. Il 33,2% delle imprese risiede in Lombardia, il 14,2% in Veneto, l’11,8% in Emilia Romagna e l’8,4% in Piemonte.

Nel triennio 2021-2023, sono 6.843 (pari al 26,3% del totale) le aziende che hanno acquistato servizi dall’estero, di cui 3.716 (28,8%) attive nell’Industria e 3.127 (23,7%) nei Servizi. Il 33,8% di queste aziende fa parte di gruppi multinazionali italiani, il 29,4% di gruppi multinazionali esteri, il 23,2% appartiene a gruppi domestici italiani mentre il 13,6% non fa capo ad alcun gruppo.

Queste imprese acquistano dall’estero prevalentemente servizi di “Trasporto, logistica e stoccaggio” (32,4% del totale dei servizi acquistati), seguono i servizi di “Marketing, vendite e servizi post vendita” (32,0%), quindi “Servizi informatici e di telecomunicazione” (31,3%), “Servizi amministrativi, contabili e gestionali” (22,6%), “Engineering e altri servizi tecnici” (21,6%) e “Attività di Ricerca e Sviluppo” (9,6%). La quota di “Altri servizi non inclusi nei precedenti” raggiunge il 38,3%.

Anche per i servizi acquistati all’estero l’Ue27 rappresenta l’area di interesse prevalente (86,4% delle imprese). Il 37,2% delle imprese che hanno acquisato servizi all’estero risiede in Lombardia, l’11,7% in Veneto, il 10,3% in Emilia-Romagna e l’8,2% in Piemonte.

Principali caratteristiche delle imprese che vendono beni e servizi all’estero

Nel triennio 2021-2023, 9.786 aziende (il 37,6% delle medie e grandi imprese) hanno dichiarato di aver venduto all’estero beni, dando segnali di far parte di una catena globale del valore. Tra queste 8.199 (63,5%) sono attive nell’Industria e 1.586 (12,1%) nei Servizi. Il 34,9% fa parte di un gruppo multinazionale italiano, il 26,4% di un gruppo domestico italiano, il 21,7% non appartiene ad alcun gruppo e solo il 17% è in un gruppo multinazionale estero.

Il 62,7% delle imprese ha venduto “Beni finali progettati dalla propria impresa per la rivendita”, il 26,2% “Componenti che vengono utilizzati dai clienti residenti all’estero come parte del loro prodotto”, il 23,6% “Beni finali progettati da un’altra impresa per la rivendita”, il 13,7% “Macchinari e altre attrezzature tecniche utilizzate dai clienti residenti all’estero”, il 12,4% “Materie prime che vengono utilizzate dai clienti residenti all’estero nel loro processo di produzione”.

Anche per la vendita di beni all’estero l’Ue27 è l’area con cui si fanno più scambi. Infatti il 93,6% delle imprese ha dichiarato di vendere i propri beni a imprese residenti nell’Ue.

Il 32,7% delle imprese che ha dichiarato di vendere beni all’estero risiede in Lombardia, il 16,5% in Veneto, il 12,6% in Emilia Romagna e il 9,1% in Piemonte. Nelle altre regioni le imprese che vendono beni all’estero registrano percentuali inferiori al 5%.

Nel triennio 2021-2023 sono state 5.037 (pari al 19,3% del totale) le imprese che hanno dichiarato di fornire servizi all’estero. Il 27,5% delle imprese ha dichiarato di fornire servizi di “Engineering e altri servizi tecnici”, il 18,8% servizi di “Trasporto, logistica e stoccaggio”, il 18,2% servizi di “Marketing, vendite e servizi post vendita”, il 15,1% “Servizi amministrativi, contabili e gestionali”, il 14,6% “Servizi informatici e di telecomunicazione” e, infine, il 10,0% servizi di “Attività di Ricerca e Sviluppo”. Il 45,0% delle imprese dichiara invece di fornire servizi differenti da quelli indicati.

L’Ue27 si conferma l’area principale di destinazione per l’86,3% delle imprese. La Lombardia con il 39,0% delle imprese si conferma la prima regione italiana anche per numero di imprese che forniscono servizi all’estero, segue il Veneto con il 10,7% e l’Emilia-Romagna con l’10,1%.

Oltre nove imprese su 10 considerano poco rilevante il rientro in Italia delle attività produttive o funzioni aziendali

Nel triennio 2021–2023, le principali criticità che hanno influenzato l’organizzazione delle catene globali del valore sono state l’”Aumento dei costi delle materie prime in relazione all’approvvigionamento energetico” (dichiarato dal 64,0% delle imprese), l’“Aumento dei costi delle materie prime, dei beni intermedi e finali nelle catene globali del valore esistenti ad eccezione dei costi legati all’approvvigionamento energetico e ai costi di trasporto” (53,9%) e i “Problemi di portata del trasporto, tempi o costi di trasporto più elevati” (41,5%).

L’intervento ritenuto dalle imprese più rilevante per superare le criticità nella riorganizzazione delle catene globali del valore è una “Maggiore attenzione ai fornitori più affidabili/convenienti, riducendo il numero totale di fornitori o riducendo gli ordini da alcuni fornitori” (dichiarato dal 23,4% delle imprese). Al contrario, le misure considerate meno significative riguardano il reshoring delle funzioni aziendali precedentemente delocalizzate. Le multinazionali, sia italiane che estere, hanno indicato come particolarmente rilevante la “Difficoltà nell’acquisto di materie prime o prodotti intermedi da fornitori esteri”, segnalata rispettivamente dal 27,2% e dal 27,7% delle aziende.