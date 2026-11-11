Italian Film Festival, Giacobbe: «Il cinema rafforza il legame tra Italia e Australia»

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«Continuare a portare i film italiani nelle città australiane significa offrire alla nostra cultura uno spazio in cui essere ascoltata, discussa e condivisa. E significa rafforzare, una storia alla volta, il legame tra l’Italia e l’Australia». Lo ha dichiarato il senatore Francesco Giacobbe, intervenendo oggi nell’Aula del Senato per celebrare l’Italian Film Festival, che da ventisette anni porta il cinema italiano al pubblico australiano.

Nel suo intervento, Giacobbe ha rivolto un ringraziamento alla famiglia Zeccola, a Elysia Zeccola, oggi alla guida del Festival, a Palace Cinemas e a tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione della manifestazione. Un impegno che ha reso la rassegna un appuntamento atteso e amato, capace di raggiungere spettatori nelle principali città australiane attraverso una proposta di commedie, drammi e documentari in lingua italiana con sottotitoli in inglese.

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Il senatore ha sottolineato il valore culturale e comunitario dell’iniziativa, che permette di conoscere l’Italia contemporanea attraverso la lingua, i luoghi, i modi di vivere e la creatività dei suoi autori.

«Per molti italiani d’Australia, una serata al cinema può riavvicinare ricordi e legami familiari. Per i figli e i nipoti degli emigrati può essere un modo nuovo di conoscere le proprie radici. E per chi non ha origini italiane, ogni film può diventare il primo incontro con una realtà più ricca e diversa di quella che immaginava», ha affermato Giacobbe.

Un ruolo significativo è svolto anche dalla presenza di attori e registi, che accompagnano le proiezioni e dialogano con gli spettatori, trasformando la visione dei film in un’occasione di confronto e partecipazione.

«È così che il cinema crea comunità: persone con storie diverse escono dalla sala con qualcosa di cui parlare insieme», ha concluso il senatore, rendendo omaggio a quanti, con passione e continuità, contribuiscono attraverso il Festival alla diffusione della cultura italiana e all’amicizia tra i due Paesi.