La Centrale Unitaria dei Lavoratori del Cile ribadisce la sua incrollabile solidarietà alla lotta del popolo saharawi per l’autodeterminazione e l’indipendenza – articolo del professor Luciano Valle Acevedo

- Pubblicità -

SANTIAGO, Cile – Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e divulgazione sulla «Questione del Sahara Occidentale», promosse dalla Rappresentanza del Fronte POLISARIO in Cile, si è svolto, presso la sede della Centrale Unitaria dei Lavoratori (CUT), un seminario dedicato alla situazione del Sahara Occidentale e agli storici legami di solidarietà tra i popoli cileno e saharawi.

Durante l’incontro sono state presentate due relazioni. La prima, dal titolo «Il Sahara Occidentale e i limiti del sistema internazionale contemporaneo: autodeterminazione, decolonizzazione, diritti umani e solidarietà internazionale tra i popoli», è stata tenuta dal rappresentante del Fronte POLISARIO in Cile, Hafdala Chadad Brahim.

- Pubblicità -

Nel suo intervento, il rappresentante saharawi ha affrontato i principali aspetti storici, giuridici e politici della questione del Sahara Occidentale, ponendo particolare enfasi sul carattere incompiuto del processo di decolonizzazione, sul diritto inalienabile del popolo saharawi all’autodeterminazione e all’indipendenza e sulle responsabilità della comunità internazionale di fronte al perdurare dell’occupazione marocchina, ritenuta illecita e illegittima.

La relazione ha inoltre esaminato i meccanismi militari, politici, economici, diplomatici e mediatici che contribuiscono a perpetuare l’occupazione, lo sfruttamento delle risorse naturali del territorio e le relative conseguenze sui diritti umani e sulle condizioni di vita del popolo saharawi, sia nei territori occupati sia nei campi profughi.

È stata inoltre sottolineata la responsabilità storica dell’America Latina e il ruolo che le sue organizzazioni politiche, sindacali e sociali possono svolgere nella difesa del diritto internazionale e della decolonizzazione.

La seconda relazione, dal titolo «La solidarietà del Cile e il rapporto storico del Fronte POLISARIO, in quanto legittimo rappresentante del popolo saharawi, con il popolo cileno», è stata tenuta da Luciano Valle, membro dell’Associazione Cilena di Amicizia con la Repubblica Araba Saharawi Democratica (RASD).

Nel corso della sua esposizione, Valle ha ripercorso gli storici legami di solidarietà tra i due popoli, mettendo in evidenza il sostegno e la solidarietà offerti dai saharawi ai cileni esiliati durante la dittatura, nonché l’appoggio fornito dal Fronte POLISARIO, nelle sedi internazionali, alle rivendicazioni e alle denunce dei cileni che subirono l’esilio e la repressione del regime dittatoriale.

Il suo intervento ha permesso di ricordare una dimensione storica del rapporto tra i due popoli, fondata sulla solidarietà internazionale e sul sostegno reciproco di fronte alle ingiustizie.

Il seminario ha riunito dirigenti di diverse organizzazioni sindacali dei settori pubblico e privato, tra cui rappresentanti della Confederazione Metallurgica, delle organizzazioni dei lavoratori portuali, del commercio, del settore pubblico, del settore bancario, delle addette alla preparazione e distribuzione dei pasti e dei servizi privati, oltre a membri del Comitato Esecutivo della CUT.

Nel suo intervento, il presidente della CUT ha ribadito l’incrollabile solidarietà della principale organizzazione sindacale cilena alla giusta lotta del popolo saharawi per il diritto all’autodeterminazione e all’indipendenza, esprimendo l’impegno della Centrale a continuare a sostenere la causa saharawi sia a livello nazionale sia nelle diverse sedi internazionali.

Questa presa di posizione ribadisce l’importanza di rafforzare i legami tra il movimento sindacale cileno e la lotta del popolo saharawi, mettendo in evidenza il ruolo delle organizzazioni dei lavoratori nella difesa della giustizia, della libertà, della dignità umana e del rispetto del diritto internazionale.

La Rappresentanza del Fronte POLISARIO in Cile ha espresso apprezzamento per l’accoglienza riservata dalla CUT, per la partecipazione dei dirigenti sindacali e per l’impegno manifestato dal suo presidente, sottolineando come questi momenti di incontro, memoria e sensibilizzazione contribuiscano a rafforzare la solidarietà tra i due popoli e a mantenere viva l’attenzione su una questione che continua a rappresentare, prima di tutto, un processo di decolonizzazione ancora incompiuto.

del professor Luciano Valle Acevedo