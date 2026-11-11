Se domani non torno, al cinema il film in memoria di Giulia Cecchettin 

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Ci sono storie difficili da raccontare. Storie di cui – anzi – non si vorrebbe mai dover parlare, perché ciò significherebbe che non sono mai accadute. Storie che, per quanto dolorose, possono e devono spingerci a fare sempre meglio, a correggere quegli errori quotidiani che noi tutti commettiamo. Certe storie, forse, sono necessarie affinché non se ne ripetano più altre identiche.

È il caso della vicenda di Giulia Cecchettin, che nel novembre del 2023 ha tenuto l’Italia intera col fiato sospeso, per poi giungere – tragicamente – all’epilogo che tutti conosciamo.

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“Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia”. È il titolo del libro che il padre di Giulia – Gino Cecchettin – ha scritto e poi pubblicato in seguito al dramma che ha colpito la famiglia.

Proprio al libro è liberamente ispirato Se domani non torno. Il film prova a raccontare con gli occhi del padre, ma anche della sorella Elena e del fratello Davide, quei drammatici giorni che hanno portato alla scomparsa di Giulia. Una missione di certo non facile ed estremamente delicata.

Co-sceneggiato e diretto da Paola Randi, il film è disponibile nelle sale ormai dal 5 novembre e ha già ampiamente destato l’attenzione della critica.

Di certo non è mai semplice trovare le parole adatte quando si tratta di temi così complessi e di tanta importanza. Si rischia di cadere nella retorica comune, i cui concetti risultano spesso anche corretti e ben elaborati, ma che poi, difatti, è destinata a rimanere soltanto tale. Si rischia di venire fraintesi e generare dibattiti che, il più delle volte, non colgono ciò che conta realmente.

Piuttosto, e indipendentemente da qualsiasi considerazione tecnica sul film, si potrebbe riflettere su un valore di smisurata potenza: la memoria.

La nostra mente, tempestata quotidianamente da centinaia di informazioni, tende a cancellare tutto troppo in fretta. Così, qualcosa di cui abbiamo sentito parlare ovunque e continuamente per giorni – o anche mesi – può facilmente essere riposta nel dimenticatoio, e spesso non ce ne rendiamo nemmeno conto.

Non pensiamo solo a Giulia. Esempi simili se ne potrebbero fare a non finire: banalmente anche il Covid, che per anni ha sconvolto la nostra quotidianità, sembra essere svanito dalla memoria collettiva. Vicende a lungo al centro dell’attenzione comune di cui, da un momento all’altro, non sentiamo più parlare e che lasciano spazio a faccende più nuove.

Con loro rischiano di essere risucchiate in questo vortice anche le lezioni e gli insegnamenti che pensiamo di averne tratto. Un “lusso” che non possiamo permetterci.

Oggi, a distanza di 3 anni dalla scomparsa di Giulia Cecchettin, Se domani non torno ci riporta a quei giorni di riflessione; ci ricorda che, dopo Giulia, la stessa sorte è toccata a tante altre donne.

In questo senso la memoria assume quel valore cui si accennava. Ricordare è un dovere, è fare giustizia a Giulia e a ogni donna vittima di violenza. Dimenticare, al contrario, è vanificare tutte le loro sofferenze.

Il film è strumento di memoria, è un monito per ciascuno di noi. Pervaso da un velo costante d’angoscia, Se domani non torno riesce a far immedesimare lo spettatore nel dolore di un padre e di una famiglia.

L’ambientazione è cupa: i colori freddi, il cielo sempre coperto, il clima nebbioso, la notte. Qualche sprazzo di luce sembra manifestarsi solo nelle scene in cui compare Giulia, sempre solare e con il volto sorridente.

I luoghi e il dialetto veneto contribuiscono a rendere la pellicola ancora più fedele alla realtà, così come gli spezzoni di programmi televisivi andati realmente in onda in quei giorni e i messaggi audio realmente inviati da Giulia alle amiche.

La televisione, gli articoli sul web, i giornalisti perennemente affollati fuori casa Cecchettin, gli appelli in diretta nazionale dei familiari delineano il ruolo dei mass media e della stampa moderni, dalla funzione indubbiamente rilevante ma talvolta oppressiva e deleteria.

L’assassino non viene mai mostrato direttamente né chiamato per nome. Di lui si parla solo tramite giri di parole e come terzo. La vera e sola protagonista è Giulia, nonché l’amore della famiglia e degli amici nei suoi confronti.

Il film non si limita solo al racconto della vicenda ma, specie nella seconda parte, restituisce l’immagine di una famiglia che reagisce in memoria di Giulia: le commoventi parole di Elena – realmente pronunciate in diretta TV – sulla cultura dello stupro e sul patriarcato, la presa di coscienza del padre che comincia a divorare libri per informarsi e migliorarsi, il ritorno a scuola di Davide.

Se domani non torno è, in fin dei conti, un grido di speranza, un invito a fare rumore.

È un film educativo e al contempo capace di emozionare: impossibile uscire dalla sala a cuore leggero e con la testa libera dai pensieri. E, al giorno d’oggi, tutto ciò che impone di pensare è bene: il pensiero plasma il linguaggio e il linguaggio plasma il mondo.