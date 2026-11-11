Zen di Palermo, Save the Children fotografa le difficoltà dei minori: il 41,8% dei giovani è NEET

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PALERMO – Verranno presentati oggi pomeriggio, dalle ore 16:00 alle 18:00, presso il Punto Luce di via Fausto Coppi 21 i dati della Child Rights Situation Analysis (CRSA) del quartiere Zen, un’analisi sul campo condotta da Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

L’indagine scatta una fotografia della condizione di bambini, bambine e adolescenti in un territorio segnato da profonde criticità socio-educative.

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Su 13.534 residenti ufficiali dei circa 21.000 stimati, gli under 24 rappresentano il 32,19%, contro il 23,90% cittadino. Nel settore dell’istruzione e dell’educazione emergono gravi problematiche legate a edifici scolastici carenti, un’incidenza di alunni con disabilità certificata che raggiunge il 10%, un tasso di ripetenze alle medie compreso tra il 6% e il 10,2% (rispetto all’1,8% della media regionale) e una percentuale di giovani NEET pari al 41,8%. A questo scenario si aggiunge l’emergenza abitativa — con solo il 20% degli alloggi regolarmente assegnati allo ZEN2 — che priva numerosi minori della residenza e dei servizi essenziali, mentre sul piano sanitario pesano l’assenza di pediatri di libera scelta, il ricorso al pronto soccorso e la difficoltà di accesso ai servizi di neuropsichiatria. Rende ancor più complesso il quadro la carenza di spazi culturali e di aggregazione sportiva, unitamente a 60.000 metri quadri di discariche abusive e a un incremento dei reati violenti tra i minori di sesso maschile.

La condivisione della CRSA rappresenta un passo fondamentale per tracciare, insieme alle Istituzioni e alla rete locale, il piano di sviluppo territoriale basato su cinque diritti chiave: istruzione, salute e benessere psicosociale, ambiente e mobilità, partecipazione giovanile e contrasto alla povertà materiale ed educativa.

All’evento, a cui sono stati invitati a partecipare enti, realtà del Terzo Settore, scuole e attori della comunità locale, interverranno: Annapaola Specchio, Responsabile Area Innovazione Sociale di Save the Children, Rosario Sapienza, Impact Hub Sicilia per Save the Children, Antonello Cracolici, Presidente della Commissione regionale antimafia, Fabrizio Ferrandelli, Assessore alle politiche giovanili del Comune di Palermo, Costantino Visconti, Direttore del DEMS dell’Università di Palermo, Laura Azzolina, Professoressa associata del DEMS dell’Università di Palermo, don Sergio Ciresi, Direttore Caritas diocesana Palermo, Dario Carrera, responsabile Area Strategia e Metodologia, Struttura Innovazione Sociale, Save the Children.

“I dati che presentiamo oggi sul quartiere Zen ci richiamano a una responsabilità condivisa: garantire a bambine, bambini e adolescenti l’effettivo esercizio dei loro diritti e maggiori opportunità di crescita e di futuro. Occorre agire attraverso un percorso comune e di lungo periodo basato su un sistema di alleanze tra Istituzioni, Terzo settore, agenzie educative, società civile e imprese.” Ha dichiarato Annapaola Specchio, Responsabile Area Innovazione sociale per Save the Children Italia. “L’appuntamento di questo pomeriggio rappresenta in questo quadro un passo importante per accompagnare la redazione del Piano di sviluppo del quartiere Zen e la sua attuazione nei prossimi anni. Un documento partecipato e co-costruito con le istituzioni, il territorio e le ragazze e i ragazzi che punta a trasformare l’ascolto e la conoscenza del territorio in azioni concrete e durature. Un percorso di rigenerazione urbana e sociale che si inserisce anche nel Protocollo di Intesa sottoscritto con il Comune di Palermo e che mette al centro le nuove generazioni e il loro diritto a crescere in un contesto ricco di opportunità.”

L’iniziativa si inserisce nel programma nazionale di innovazione sociale “QUI, un Quartiere per crescere”, promosso da Save the Children in cinque quartieri italiani per contrastare le disuguaglianze attraverso alleanze strategiche tra Istituzioni, scuole, terzo settore e comunità locali.