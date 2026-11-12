Aeroporto di Catania, Consitalia chiede alla Commissione di acquisire subito gli atti da SAC e Camera di Commercio

Alla seduta del 10 novembre, assenti i vertici di SAC e il commissario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Consitalia ribadisce il no alla cessione della maggioranza e chiede che la richiesta di accesso agli atti tenga conto anche delle questioni sollevate da organizzazioni datoriali, associazioni di categoria e sindacati nella riunione precedente

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La Commissione consiliare speciale Aeroporto di Catania chieda subito a SAC S.p.A. e alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia gli atti su cui si fonda la procedura di cessione della maggioranza della società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. È la richiesta avanzata da Consitalia – Associazione dei Consumatori d’Italia, intervenuta attraverso lo Sportello Difesa del Cittadino, rappresentato da Micalizzi Alfio, alla seduta pubblica del 10 novembre a Palazzo degli Elefanti.

La Commissione, presieduta dal consigliere Graziano Bonaccorsi, era stata convocata per fare il punto sui due aeroporti e sulle prospettive dello scalo catanese. Secondo il resoconto di Consitalia, alla seduta non hanno partecipato rappresentanti di SAC né della Camera di Commercio, il cui commissario era assente. Erano presenti i consiglieri della Commissione, esponenti del Patto per la Sicilia Orientale e del fronte civico, tra cui Franz Cannizzo, Giovanni Lo Schiavo, Mirko Stefio e Claudio Melchiorre.

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Accesso immediato agli atti, a partire dalle questioni già emerse in Commissione

Consitalia ha chiesto che sia la Commissione stessa a trasmettere senza ritardo una richiesta formale di accesso agli atti a entrambi gli enti, integrandola con i quesiti e le osservazioni emersi nella seduta precedente, alla quale avevano partecipato organizzazioni datoriali, associazioni di categoria e rappresentanze sindacali.

L’associazione chiede di acquisire le delibere e gli atti di indirizzo sulla cessione, le valutazioni economiche alla base dell’operazione e i documenti sui programmi di investimento. Alla Camera di Commercio chiede inoltre gli atti relativi alla nomina e alle proroghe del commissario, nonché quelli che definiscono i poteri esercitati nella procedura di cessione. Il materiale dovrebbe consentire alla Commissione di riprendere le domande già emerse sul futuro dei due scali, sui collegamenti e sulle ricadute per lavoratori, imprese e utenti. Consitalia chiede che gli esiti siano discussi in una nuova seduta pubblica con SAC e la Camera di Commercio.

Il no alla privatizzazione e la denuncia presentata a Roma

Alfio Micalizzi ha ribadito la contrarietà di Consitalia alla cessione della maggioranza di SAC. Nel suo intervento ha richiamato il ruolo strategico di Fontanarossa per la mobilità dei cittadini e l’economia della Sicilia orientale, oltre al contributo delle risorse pubbliche allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali. Per l’associazione, la priorità spetta alla politica. Le istituzioni competenti intervengano per fermare la cessione e mantenere il controllo pubblico sulla società di gestione.

Consitalia ricorda di aver presentato nell’aprile 2026 una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma, chiedendo accertamenti sul protrarsi del commissariamento della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e sull’attività degli organi preposti alla vigilanza. Izzi ha richiamato anche le segnalazioni dei cittadini e gli esposti presentati alla Procura di Catania da esponenti del Patto e dei comitati, tra cui Claudio Melchiorre. A suo giudizio, le questioni sollevate meritano una valutazione della magistratura catanese. Alla Commissione, Consitalia chiede un primo passo immediato e verificabile: inviare le richieste di accesso a SAC e alla Camera di Commercio e riferire pubblicamente quali documenti siano stati acquisiti.