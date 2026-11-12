Agricoltura e agroindustria, Cdo Sicilia presenta la Filiera per nuove opportunità di sviluppo

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CATANIA– Le imprese dell’agricoltura, dell’agroindustria e dell’agroalimentare siciliano fanno rete per condividere competenze e sviluppare nuove collaborazioni. È stata presentata oggi, negli spazi di Piazza Scammacca a Catania, la Filiera Agroindustriale e Agroalimentare di Cdo Sicilia, che mette in relazione imprese, professionisti, istituzioni e mondo accademico. Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e del mondo imprenditoriale, professionisti e giornalisti, insieme alle 13 realtà fondatrici della Filiera. A illustrare l’iniziativa Salvatore Motta, presidente di Cdo Sicilia, Claudia Fuccio, direttrice dell’associazione, Salvo Scuto, coordinatore delle Filiere, Armando Crispino, coordinatore della Filiera Agroindustriale e Agroalimentare e Aurora Ursino, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Catania.

La collaborazione tra imprese e la valorizzazione del patrimonio produttivo siciliano sono state al centro dell’intervento del presidente di Cdo Salvatore Motta che ha aperto i lavori richiamando l’importanza del settore agricolo e agroalimentare per l’economia regionale. «L’agricoltura e l’agroalimentare rappresentano una componente fondamentale dell’economia siciliana, oggi la qualità delle produzioni deve essere accompagnata dalla capacità di innovare, investire e affrontare mercati sempre più competitivi. Con questa Filiera vogliamo valorizzare le competenze presenti nella nostra rete e creare le condizioni affinché aziende che operano in ambiti differenti possano individuare nuove opportunità di collaborazione e sviluppo». Un’impostazione condivisa da Claudia Fuccio, direttrice di Cdo Sicilia, che ha sottolineato l’importanza dell’operatività: «Le protagoniste di questa Filiera sono le imprese, con le loro esigenze, le esperienze e le competenze che ciascuna può mettere a disposizione. Vogliamo dare a questo percorso una dimensione concreta e operativa, lavorando a stretto contatto con i nostri soci per individuare le loro necessità e sviluppare iniziative capaci di generare risultati». A sottolineare il valore del lavoro tra le diverse Filiere è stato Salvo Scuto, coordinatore delle Filiere di Cdo Sicilia: «Ogni Filiera ha la propria identità, ma tutte fanno parte di un percorso comune. Il valore sta proprio nel far dialogare queste esperienze, creando legami e opportunità che vanno oltre i singoli settori».

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Costituita nell’aprile 2026, la Filiera ha già avviato le proprie attività e guarda al 2027 con un programma dedicato allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare siciliano. Il calendario prevede incontri B2B, tavoli di lavoro e attività formative sui temi dell’innovazione tecnologica, della logistica, dell’energia e della sostenibilità. A illustrarne le prospettive è stato Armando Crispino, dottore commercialista dello Studio Crispino, specialista in ambito agri-financial e coordinatore della Filiera: «Vogliamo aiutare le imprese a individuare le opportunità più adatte alle loro esigenze, orientandole nell’accesso agli incentivi, alle agevolazioni e agli strumenti di finanziamento disponibili. Un lavoro che richiede competenze, aggiornamento e capacità di tradurre le possibilità offerte dalle misure di sostegno in occasioni di sviluppo. Tra gli appuntamenti del 2027, una Giornata dell’energia per l’agroindustria e il Forum annuale della Filiera».



A completare il quadro degli interventi è stata Aurora Ursino, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Catania, che ha richiamato il ruolo delle competenze professionali e della ricerca nell’affrontare le trasformazioni del settore agricolo, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità delle produzioni. «Il nostro Ordine rappresenta un anello di congiunzione tra il mondo della ricerca, le istituzioni e le imprese – ha dichiarato Aurora Ursino –. Siamo lieti di prendere parte a questa iniziativa e di mettere a disposizione le nostre competenze per supportare le aziende nel loro percorso di crescita e innovazione».



Un ruolo centrale nel percorso della Filiera è svolto dalle 13 realtà fondatrici, che rappresentano esperienze e competenze differenti del sistema agricolo e agroalimentare siciliano. La varietà delle attività coinvolte costituisce un elemento di valore, perché consente di mettere a confronto chi produce, chi trasforma, chi commercializza e chi fornisce servizi, individuando possibili complementarità e occasioni di collaborazione.





Le 13 realtà fondatrici sono: Farmhouse Borgo del Carato; Terra Costantino; Cantine di Nessuno; F.lli Manganaro; Panetteria Siciliana; Frutech(Siciliafiera); Libra Cash Service; Piazza Scammacca;Nivapack; Azienda agricola Serravalle; Banco Alimentare della Sicilia ODV; Azienda agricola Gambera e Dario Pistorio Catering.



La Filiera è aperta anche alle altre imprese associate a Cdo Sicilia, interessate a partecipare agli incontri, contribuire ai tavoli di lavoro e mettere a disposizione le proprie competenze per lo sviluppo di nuove iniziative nel settore agricolo e agroalimentare siciliano.