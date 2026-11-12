Educazione alla legalità fin dall’infanzia: quando la prossimità diventa un simbolo di fiducia e sicurezza

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CATANIA – Si è concluso oggi, con gli incontri dedicati alle quinte classi della scuola elementare e alle sezioni dell’infanzia dell’I.C. Battisti, un percorso intenso e proficuo che ha visto protagonisti i bambini e le forze dell’ordine. Un’esperienza – dal nome “Un poliziotto per amico” – che lascia il segno e che dimostra come sia possibile – e straordinariamente naturale – parlare di legalità anche ai più piccoli.

Si può fare educazione alla legalità con i bambini dell’infanzia?

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La risposta arriva direttamente dai volti e dai sorrisi dei bambini. Incontro dopo incontro, attività dopo attività, i piccoli alunni hanno imparato a conoscere, riconoscere e soprattutto fidarsi dei poliziotti in uniforme. Attraverso il gioco condiviso, i bambini hanno sperimentato l’ascolto e il rispetto delle regole, comprendendo una verità semplice ma fondamentale: le regole servono per continuare a giocare e a stare bene insieme, in armonia.

È in questo preciso momento che la prossimità si trasforma in vera educazione alla legalità.

A suggellare questo legame, all’ingresso della scuola è stato piantato e simbolicamente vissuto l’albero della legalità. Un’opera e un simbolo pensato per alimentare la memoria collettiva e consolidare la fiducia dei piccoli cittadini nei loro “amici poliziotti”.

Questo messaggio assume un valore ancora più profondo in questi giorni complessi, segnati dal caos, in cui la paura e l’incertezza rischiano di farsi strada. Emozioni che possono e devono essere contrastate offrendo ai bambini sicurezza, serenità e il buon esempio da parte degli adulti di riferimento.

Da oggi, gli agenti della Polizia di Stato non sono più solo una divisa, ma figure di riferimento amiche e familiari per i bambini della scuola “Battisti”, presidio di legalità e vicinanza sul territorio.