Il 26 e 27 novembre al Piccolo Teatro di Città a Catania lo spettacolo (DI) SPERANZA

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CATANIA – Quante volte avremmo voluto avere una grande lente di ingrandimento per entrare dentro la casa dei nostri vicini?

Il pubblico avrà l’occasione di farlo con lo spettacolo (DI) SPERANZA, in scena il 26 e il 27 novembre alle 21:00 al Piccolo Teatro della Città (via Federico Ciccaglione, 29) a Catania. Una produzione Bottega del Pane, con il supporto di Residenza Futuro.

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Una finestra spalancata sulla vita di tre giovani che condividono un appartamento, tra risate, discussioni e dinamiche quotidiane.Jacopo, Ginevra e Flavia dividono lo stesso appartamento e a loro si aggiungerà Memè, presenza inquietante che romperà gli equilibri della casa. Nel salotto, unico spazio comune, si incrociano tre mondi diversi, tre personaggi con identità ben precise. Un luogo di ritrovo che fa da palcoscenico alla nostra storia, un semplice salone: un divano, un secretaire con uno svuota tasche, un appendiabiti, un tavolo con quattro sedie e uno stendino.

L’opera procede come una commedia di convivenza con un testo leggero e comico ed è proprio questo lo spirito con il quale si vuole accompagnare lo spettatore per quasi tutto l’arco della vicenda. Ma questo è solo il primo strato dello spettacolo. Ma in effetti cosa si nasconde davvero dietro questa convivenza? E se nulla di ciò che viviamo fosse davvero reale? Tra dialoghi e silenzi si insinua un tema più profondo: le dipendenze. Pian piano gli indizi si accumulano: un oggetto fuori posto, una frase che non trova risposta, una musica che si spegne troppo presto, l’ordine della casa si trasforma in caos fino a esplodere in un finale crudo e disarmante, dove la realtà si incrina e lascia spazio a una domanda inevitabile: Quello che vediamo è reale?

E allora il pubblico scopre l’essenza più brutale e struggente della storia: Jacopo è solo. Jacopo resta solo con sé stesso, con l’ago nel braccio e con il peso di ciò che ha perso o forse non ha mai avuto. La chiave per entrare in un mondo altro saranno i sogni che lasceranno indizi sulla realtà della casa. (Di)Speranza è la storia di Jacopo, e delle tre figure femminili che popolano il suo immaginario. L’appartamento esiste, ma è vuoto. Le ragazze sono soltanto illusioni create dall’abuso di sostanze.

(Di)Speranza è un viaggio dentro la mente di un tossicodipendente, un racconto che parte dalla normalità e si trasforma in allucinazione. Un finale crudo e disarmante che lascia, forse, un piccolo spiraglio alla rinascita.