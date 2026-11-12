“X Giornata mondiale dei poveri”. All’Acquasanta di Palermo un momento di confronto tra operatori del Terzo Settore

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“Mettersi al pari con i bisognosi”, questo in sintesi il messaggio dal quale partire per portare un contributo concreto in occasione della “X Giornata mondiale dei poveri”. E saranno gli enti del Terzo settore che si incontreranno, alle 10 di sabato 14 novembre, nell’oratorio della parrocchia Maria SS. della Lettera, in via Ammiraglio Rizzo 26, all’Acquasanta, per celebrare i valori del volontariato al fianco dei più fragili.

A promuovere la giornata è il COV, coordinamento operativo di volontariato – Protezione civile Odv, ente partner della Rete sociale “Il sorriso di Sara” che ha sede in piazza Acquasanta 25, in un bene confiscato alla mafia affidato alla cooperativa sociale “Consorzio Network dei Talenti”. Una rete della quale fanno anche parte: la stessa parrocchia Maria SS. della Lettera, le associazioni Millecolori Aps Ets, Sara Campanella Ets, Mediter Italia Ets, SporT21 Sicilia Odv, Aipd Palermo Ets Aps, Cirpe Impresa sociale, Acli Palermo Aps, Tour e Bike Aps, Anvas Sicilia Odv.

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A introdurre la giornata sarà don Nino Rocca, parroco della parrocchia Maria SS. della Lettera. Modererà i lavori Marcello Longo, presidente dell’Ottava circoscrizione. Interverranno: Emilio Pomo, presidente del Cov Sicilia; Luciano D’Angelo, presidente del Consorzio Network dei Talenti; Elly Palazzo, direttore del Banco delle Opere di Carità; Mario Affronti, responsabile della Rete SaluTiAmo. Sono stati invitati a partecipare Mimma Calabrò, assessore alle Attività sociali del Comune di Palermo, e Alessandro Benincasa, consigliere dell’Ottava Circoscrizione.

La mattinata si concluderà con una degustazione di dolci con farina di Perciasacchi, prodotta dal Consorzio Network dei Talenti.