Anche Confcommercio Palermo aderisce alla “Giornata delle chiavi”: lunedì 16 novembre l’incontro con il sindaco Lagalla

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Anche Confcommercio Palermo aderirà alla “Giornata delle Chiavi”, promossa su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare le istituzioni sulle gravi ricadute della desertificazione commerciale, per sollecitare interventi urgenti a tutela delle attività commerciali e per sostenere la rigenerazione urbana.

Lunedì 16 novembre alle 9.30, a Palazzo Comitini di Palermo, la Giunta provinciale di Confcommercio, guidata dalla presidente Patrizia Di Dio, incontrerà il sindaco Roberto Lagalla portando simbolicamente una grande chiave, la chiave per riaprire il commercio cittadino, riaccendere le vetrine e rimettere in moto l’economia della città. Un simbolo di impegno e responsabilità condivisa tra istituzioni e imprese per sostenere le attività esistenti, favorire la nascita di nuove imprese e restituire vitalità ai quartieri.

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“Centinaia di aziende del commercio al dettaglio, in questi anni, sono state costrette ad arrendersi – denuncia Patrizia Di Dio – e ogni vetrina che si spegne ci consegna strade più buie e meno sicure. Non vogliamo restare a guardare e il senso di questa giornata è quello di costruire insieme il futuro di Palermo, riaccendendo le vetrine spente e rimettendo in moto l’economia cittadina. La chiave del futuro del commercio non può essere nelle mani di uno solo: dobbiamo tenerla insieme e insieme trovare le soluzioni per invertire questa tendenza. Salvare gli esercizi di vicinato significa salvare Palermo”.

Nel corso dell’incontro Confcommercio Palermo porterà all’attenzione del Sindaco una serie di proposte concrete, anche sulla base del PAT (Piano d’Azione Territoriale), per contrastare la desertificazione commerciale e favorire il rilancio economico e sociale della città.

Analoga iniziativa si svolgerà a Termini Imerese, dove il direttivo locale di Confcommercio, con il presidente Gaetano Alioto, incontrerà alle 10.30 la sindaca Maria Terranova.