Marsala (TP) diventa capitale del pianoforte contemporaneo: il 20 e 21 novembre i Piano Revenge Days

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Dopo Parigi, Venezia e Vienna, il festival che sta ridisegnando la geografia del pianoforte contemporaneo approda in Sicilia. Venerdì 20 e sabato 21 novembre l’Auditorium Santa Cecilia di Marsala (TP) accoglie i Piano Revenge Days, prima edizione siciliana del Piano Revenge Festival, la rassegna internazionale che in poco più di un anno si è imposta tra gli appuntamenti più vivaci della nuova scena pianistica europea.

L’idea porta la firma della pianista Anna Bondareva, che ha immaginato il festival e ne guida la direzione artistica con l’associazione parigina Omega Art. A volerlo con forza in Sicilia è il pianista Diego Spitaleri, che insieme ad Anna Bondareva ha costruito il ponte tra Parigi e la Sicilia, supportato dall’Associazione Siciliana Amici della Musica di Palermo e da MEMA Mediterranean Music Association che cureranno l’organizzazione di tutti gli eventi programmati a Marsala.

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La manifestazione è patrocinata dal Comune di Marsala e dal Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Per Spitaleri il progetto ha un valore particolare. Portare il Piano Revenge a Marsala significa per lui far dialogare la scena pianistica internazionale con la mediterraneità.

Il nome racchiude già la filosofia del progetto. La “revenge” è la rivincita creativa del pianoforte, restituito a una dimensione più libera, attuale e sperimentale, lontano dai circuiti tradizionali della musica classica. Sul palco del Piano Revenge si incontrano artisti dai percorsi diversi, che contaminano il linguaggio pianistico con suggestioni ambient, minimaliste, cinematiche e digitali. Ne nascono performance immersive, in cui il pubblico entra a far parte dell’esperienza e il pianista torna a essere creatore, narratore e sperimentatore, oltre che interprete.

La crescita del festival racconta il suo successo. La prima edizione è andata in scena a Parigi nel giugno 2025 al Théâtre de l’Ile Saint-Louis Paul Rey, uno dei teatri più antichi e prestigiosi della città, con venti pianisti in tre giornate. Nel gennaio 2026 una prima tappa fuori dai confini francesi ha portato il format nei saloni del Ca’ Sagredo Hotel di Venezia. Ad aprile il ritorno a Parigi ha segnato l’esplosione del progetto: cinque giornate e quarantacinque pianisti arrivati da tutto il mondo. Lo scorso ottobre il festival ha fatto tappa a Vienna e il calendario guarda già avanti, con Londra il 16 e 17 gennaio 2027 e la nuova edizione parigina dal 13 al 17 aprile 2027.

L’edizione marsalese porta un titolo che ne racconta l’anima, Art Heritage and Mediterranean Soul: due serate internazionali dedicate al pianoforte contemporaneo, al dialogo artistico e alla creazione musicale indipendente. Quattordici pianisti da otto Paesi si alternano sul palco, sette per sera, dalle ore 20, in altrettanti mini-concerti divisi in due set separati da un breve intervallo.

Venerdì 20 novembre, nella serata intitolata Profondità e Risonanza, si esibiscono Anna Bondareva (Francia), Diego Spitaleri (Italia), Catherine Fearns (Regno Unito/Svizzera), Kenxiie (Barbados), Giovanni Renzo (Italia), Francesco Branciamore (Italia) e Gabriel Berdichevsky (Francia). Sabato 21 novembre è la volta di Dialogo e Immaginazione, con Roberto Fasciano (Italia), Chantal Largier (Svizzera), Maryame Bennani (Marocco/Francia), Matthew Mayer (Stati Uniti), Louisiana Bloom (Belgio), Gabriele D’Alonzo (Italia) e Massimo Iacobacci (Italia).

Per ciascuna serata è previsto un biglietto “open” da 7 euro, valido per tutti i sette mini-concerti, acquistabile online su memassociation.org e amicidellamusicapalermo.net.

Per la città e per l’intera provincia l’appuntamento ha un valore che va oltre il concerto. Portare a Marsala un format nato in una capitale culturale europea significa avvicinare il pubblico siciliano ai linguaggi più innovativi della musica per pianoforte, offerta spesso concentrata nei grandi centri del Nord Europa, e mettere gli artisti dell’isola in dialogo con musicisti di altri Paesi. Allo stesso tempo il festival richiama in Sicilia un pubblico internazionale, interessato alla musica e all’esperienza complessiva del territorio, e la collocazione autunnale lo inserisce in modo naturale in una strategia di destagionalizzazione e di turismo culturale di qualità.

Con i Piano Revenge Days la Sicilia diventa così parte attiva di un movimento artistico internazionale, a conferma che la musica unisce i popoli facendosi strumento di pace e di civiltà anche in momenti nei quali i popoli sembrano avere smarrito la loro umanità.