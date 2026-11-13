Pari opportunità: si insedia a Catania il Comitato unico di garanzia del Comune per il quadriennio 2026-2030

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Si è insediato il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di Catania per il quadriennio 2026-2030. Il Cug è presieduto dal direttore del Personale, Stefano Sorbino, sulla base di linee guida ministeriali che prevedono l’attribuzione della competenza al dirigente dell’Amministrazione responsabile anche delle risorse umane. Vicepresidente è Maria Pina Castiglione, eletta all’unanimità nella prima seduta dell’organismo che si è tenuta nella sede di Palazzo Gandolfo.

Il presidente, nel dare il benvenuto all’assemblea, ha voluto sottolineare come il nuovo comitato esprima già al suo interno i principi che intende perseguire, a partire dalle pari opportunità, con la presenza in numero equilibrato di donne e uomini, sia giovani sia di esperienza, rappresentanti delle diverse direzioni e categorie professionali. “Mi auguro – ha detto Sorbino – si possano portare a compimento le iniziative programmate con grande impegno dal precedente comitato, come l’attivazione dello sportello psicologico per i dipendenti, ma anche tante altre nuove attività. Penso per esempio all’affermazione dello smart working, laddove possibile, nelle varie direzioni, e questo a vantaggio del personale ma anche dell’amministrazione e quindi dei servizi per i cittadini perché abbiamo appurato che, laddove utilizzato, questo istituto, spesso ingiustamente demonizzato, ha portato a un incremento della produttività”.

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Nel corso dell’incontro l’assemblea ha affermato la volontà comune di accrescere la capacità di ascolto del Cug, anche con strumenti e postazione adeguati che saranno forniti dall’Amministrazione, per rispondere a tutte le piccole e grandi necessità espresse da colleghe e colleghi. I vari casi possono spaziare, a partire da specifiche esigenze rappresentate, dal pieno coinvolgimento di lavoratrici e lavoratori nei processi decisionali che li riguardino, all’assegnazione di locali idonei anche a eventuali situazioni contingenti come la temporanea difficoltà di deambulazione, e più in generale alla costruzione di un piano di azioni positive che possa trovare ampia e concreta attuazione. Per segnalazioni da parte del personale del Comune è già a disposizione l’email comitatounico.garanzia@comune.catania.it .

I componenti effettivi del Comitato sono: Maria Pina Castiglione, Sebastiana Ferrara, Antonio Fichera, Angela Maria Impastato (supplenti Andrea D’Urso, Saro Nicolò Di Guardia, Gaetana Loredana Venuta, Giuseppe Di Mauro). Membri effettivi per la parte sindacale sono Giuseppa Barresi Cisl-Fp, Giovanni Desi Uil-Fpl, Maria Grazia Lombardo Csa Ral Ct, Agata Tarso Fp-Cgil (supplenti Maria Carmela Pace, Grazia Catania, Filippo Cariotti, Carmela Adernò).