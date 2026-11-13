Qualità della vita, migliorano le condizioni percepite dagli italiani ma pesano ancora disuguaglianze e sfiducia: il rapporto dell’Istituto nazionale di statistica

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In aumento le persone soddisfatte della vita, ma resta bassa la fiducia negli altri

Nel 2025, la quota di persone soddisfatte della vita cresce al 47,6% (era il 46,3% nel 2024).

Stabile la soddisfazione per i singoli aspetti della vita quotidiana, con l’eccezione del tempo libero e della situazione economica personale, entrambe in crescita, che si confermano driver importanti della soddisfazione complessiva.

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La fiducia verso il prossimo rimane stabile su livelli bassi, aumenta quella nelle Forze dell’ordine e nel sistema giudiziario, cala quella nel Parlamento europeo. L’indagine Aspetti della Vita Quotidiana rileva la soddisfazione per le condizioni di vita dei cittadini attraverso una pluralità di indicatori.

In particolare, la soddisfazione per la vita nel suo complesso è uno degli indicatori utilizzati per la valutazione del benessere soggettivo degli individui.

Oltre che nella sua dimensione generale, la soddisfazione individuale viene declinata anche rispetto ad alcuni ambiti della vita quotidiana come le relazioni familiari e amicali, la salute, il tempo libero, il lavoro e la situazione economica personale. Vengono inoltre rilevati la valutazione della famiglia in merito all’evoluzione della propria situazione economica negli ultimi 12 mesi e il giudizio sull’adeguatezza delle risorse economiche di cui la famiglia dispone.

La qualità delle relazioni sociali viene misurata attraverso una serie di quesiti, utilizzati anche a livello internazionale, sulla fiducia negli altri. Completa il panorama l’analisi della fiducia dei cittadini nei confronti di alcune importanti istituzioni. L’arco temporale di osservazione di giudizi e valutazioni comprende i 12 mesi precedenti l’intervista.

Torna a crescere il livello di soddisfazione per la vita

Nel 2025, gli italiani sembrano avere una buona soddisfazione per le proprie relazioni e per alcune dimensioni della vita personale, ma nel quadro di una forte differenziazione sociale e territoriale e di una fiducia interpersonale e istituzionale molto meno solida.

Alla domanda “Attualmente, quanto si ritiene soddisfatto della sua vita nel complesso?”, in base a un punteggio da 0 a 10 (dove 0 indica “per niente soddisfatto” e 10 “molto soddisfatto”), il 47,6% delle persone di 14 anni e più indica livelli di punteggio almeno pari a 8, il 38,9% giudica la propria vita mediamente soddisfacente (6-7), solo il 12% la valuta con punteggio basso (0-5), mentre l’1,5% non risponde.

La crescita del livello di soddisfazione nei confronti della vita, si associa a una migliore percezione di altri aspetti, tra i quali la soddisfazione per la situazione economica personale (59,3%) e per il tempo libero (67,3%) che, nel 2025, migliorano rispetto all’anno precedente. Si riscontra, invece, una stabilità della soddisfazione per le relazioni familiari (pari all’88,2%), le relazioni amicali (80,4%) e la salute (79,2%). Altro segnale positivo è la riduzione della quota di famiglie che valutano peggiorata la propria situazione economica generale rispetto all’anno precedente (26,2%).

In ultimo, mentre la fiducia nei confronti del prossimo (22,0%) segna il passo, istituzioni cardine come la Presidenza della Repubblica, le Forze dell’ordine e il sistema giudiziario continuano a godere di elevati livelli di fiducia presso i cittadini (la percentuale di voti compresi tra 6 e 10 varia dal 68,8% registrato per il Presidente della Repubblica all’88,6% per i Vigili del Fuoco).

Nel complesso, emerge un Paese abbastanza soddisfatto, ma non in misura omogenea; soddisfazione e fiducia appaiono come risorse distribuite in modo diverso a seconda del livello di istruzione, la condizione rispetto al mercato del lavoro e la zona di residenza.

Maggiore soddisfazione per la vita tra gli uomini, gli occupati e i residenti al Nord

L’indicatore sulla percezione della propria esistenza mostra come gli uomini manifestino una soddisfazione superiore a quella delle donne (48,8% contro 46,4%), con una riduzione del divario di genere nell’ultimo anno, determinata dalla crescita del benessere soggettivo tra le donne.

In base all’età la quota di soddisfatti subisce una contrazione di circa 15 punti percentuali nel passaggio dai giovani agli anziani. Se tra i ragazzi di 14-17 anni i punteggi elevati raggiungono il 58,4%, la quota scende al 43% tra gli ultra75enni. Ciononostante, il confronto con l’anno precedente mostra segnali di crescita proprio tra la popolazione anziana, con un incremento di quasi 3 punti percentuali tra gli over 65enni.

Chi è inserito nel mondo dello studio o del lavoro esprime una visione decisamente più ottimistica rispetto a chi non lo è. In particolare, si dichiarano altamente soddisfatti il 53,1% degli studenti e il 50,0% degli occupati, a fronte del 47,6% dei pensionati, del 43,9% delle casalinghe e di un 37,9% tra chi è alla ricerca di un impiego.

All’interno della platea dei lavoratori, il ruolo professionale ricoperto traccia ulteriori differenze. Le posizioni apicali o di elevata specializzazione, come dirigenti, imprenditori e liberi professionisti (53,8%), seguite da quadri e impiegati (50,6%), presentano tassi di soddisfazione superiori rispetto ai lavoratori autonomi (49,8%) e agli operai (47,8%).

Anche il livello di istruzione è un forte elemento di differenziazione. Nel 2025, oltre la metà dei laureati (52,3%) assegna una valutazione elevata alla propria vita, valore che scende al 41,3% tra chi ha conseguito al più la licenza elementare.

La distribuzione geografica ricalca i tradizionali divari del Paese. Il Nord guida la graduatoria con il 50,1% di cittadini altamente soddisfatti, seguito dal Centro (47,4%) e dal Mezzogiorno (44,2%).

A livello regionale, in continuità con il 2024, gli estremi della classifica sono detenuti dal Trentino-Alto Adige, dove si esprime la massima soddisfazione (60,9%), e dalla Campania, che presenta il valore più basso (36,0%).

Rispetto all’anno precedente si assiste a un incremento della quota di persone altamente soddisfatte nelle Isole (+3,8 punti percentuali) e nel Nord-ovest (+2,4 punti percentuali).