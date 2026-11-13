Rapporto Italiani nel Mondo 2026, Porta (PD): “Uno strumento prezioso. I dati smentiscono chi considera gli italiani all’estero un problema e non una risorsa”

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“Ringrazio la Fondazione Migrantes, la curatrice Delfina Licata e tutta la redazione per il ‘Rapporto Italiani nel Mondo 2026’. Anche quest’anno è uno strumento di conoscenza di grande valore scientifico e civile, ormai indispensabile per chi si occupa delle nostre comunità nel mondo. Lo Speciale ‘Lavorare lontano, costruirsi altrove’ mette giustamente al centro il lavoro: è stato il filo conduttore della nostra emigrazione storica e lo è ancora della mobilità di oggi.” Lo dichiara l’on. Fabio Porta, deputato del Partito Democratico eletto nella circoscrizione Estero – America Meridionale.

“I numeri parlano chiaro”, prosegue Porta sottolineando che “al 1° gennaio 2026 gli italiani iscritti all’AIRE sono 6.630.284: 217 mila in più in un anno (+3,4%), più del doppio rispetto al 2006 (+113,4%). Su cento residenti in Italia con cittadinanza italiana, dodici vivono all’estero. Nel Paese che invecchia, con 141 anziani ogni 100 giovani, l’unica Italia che cresce ed è dinamica e giovane è quella che mette radici fuori dai confini nazionali. L’America Latina resta un pilastro di questa comunità: l’Argentina è il primo Paese al mondo per presenza italiana, con oltre un milione di connazionali, e il Brasile supera i 760 mila.”

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“Il Rapporto segnala – dice Porta – anche un dato da leggere con attenzione. Nel 2025 le partenze per solo espatrio sono scese a 91.220, il 26,1% in meno in un anno. Ma i protagonisti restano i giovani: quasi la metà ha tra 18 e 34 anni, e il 39,4% delle giovani donne che partono è laureato. Il calo non deve rassicurarci. La fuga di competenze resta strutturale e si somma all’emorragia interna: tra il 2015 e il 2025 il Mezzogiorno ha perso oltre 349 mila giovani tra i 25 e i 39 anni. Non serve frenare la mobilità. Serve renderla circolare e rendere i territori attrattivi, perché da luoghi da cui si parte diventino luoghi in cui si può tornare.”

L’On. Fabio Porta afferma di condividere “pienamente la riflessione della Fondazione Migrantes sulla cittadinanza. Le recenti restrizioni rischiano di trattare come estranei i figli e i nipoti di chi ha costruito la prosperità dell’Italia, creando disparità tra cittadini in base a dove vivono. Lo stesso vale per la nuova legge elettorale, che rende più difficile il rapporto eletto elettore con un Collegio grande quanto il mondo: è un messaggio sbagliato proprio mentre la nostra comunità nel mondo continua a crescere. Il Rapporto ci ricorda che gli italiani all’estero non sono un fattore di rischio. Sono una rete di persone, imprese, competenze e relazioni, una risorsa strategica per il Paese e per l’Europa.”

“Continuerò a impegnarmi in Parlamento, anche come presidente del Gruppo di amicizia Italia–Brasile, perché questi dati diventino politiche concrete: servizi consolari adeguati, riconoscimento dei titoli di studio, tutela previdenziale e una cittadinanza intesa come legame vivo e non come privilegio da limitare”, conclude Porta.