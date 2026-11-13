Vitivinicoltura siciliana, le centrali cooperative chiedono alla Regione almeno 50 milioni di euro per salvare e rilanciare il comparto

«Le cantine sociali sono un presidio economico e sociale fondamentale per migliaia di viticoltori. Servono interventi immediati e risorse adeguate per affrontare la crisi e salvaguardare il futuro del settore»

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Almeno 50 milioni di euro per sostenere la vitivinicoltura siciliana e salvaguardare il sistema delle cantine sociali. È la richiesta che le Centrali del Movimento Cooperativo, rappresentanti più del 70% di produzione vitivinicola, rivolgono al Governo regionale, chiedendo l’inserimento di uno stanziamento straordinario nella prossima Legge di Stabilità e contestualmente l’apertura di un confronto per la soluzione strutturale delle problematiche del settore.

La crisi del comparto, aggravata dalla contrazione dei prezzi delle uve e del vino, dall’aumento dei costi di produzione e dalle difficoltà finanziarie delle imprese, rischia di compromettere la tenuta di un settore strategico per l’economia agricola dell’Isola.

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«Le cooperative vitivinicole non sono soltanto imprese di trasformazione e commercializzazione, ma rappresentano un presidio fondamentale per migliaia di viticoltori e famiglie agricole. Garantiscono reddito, occupazione, valorizzazione delle produzioni e presidio del territorio. Difendere le cantine sociali significa difendere una parte essenziale dell’economia e dell’identità rurale siciliana».

Per affrontare l’emergenza, le Centrali cooperative propongono un piano articolato in tre interventi:

Distillazione di crisi , da attivare immediatamente secondo le procedure previste dal Regolamento UE 2026/2093, art. 3, rafforzando l’interlocuzione con il Ministero e la Commissione europea.

, da attivare immediatamente secondo le procedure previste dal Regolamento UE 2026/2093, art. 3, rafforzando l’interlocuzione con il Ministero e la Commissione europea. Contributi diretti ai produttori agricoli vitivinicoli , attraverso il regime di aiuto «de minimis», nel rispetto della normativa europea vigente.

, attraverso il regime di aiuto «de minimis», nel rispetto della normativa europea vigente. Contributi per la capitalizzazione delle cantine cooperative, destinati ai soci conferenti per rafforzare il patrimonio delle cooperative e finanziare investimenti in innovazione di prodotto e di processo.

Le misure saranno rivolte alle aziende agricole, singole e associate, con sede legale in Sicilia, e disciplinate da appositi decreti attuativi.

«Non servono interventi frammentari, ma una strategia concreta e tempestiva. Occorre impedire che la crisi attuale produca la chiusura delle aziende, l’indebolimento delle cooperative e la perdita di un patrimonio produttivo costruito in decenni di lavoro. I 50 milioni richiesti rappresentano un investimento per sostenere i viticoltori, rafforzare le cantine sociali e garantire un futuro alla vitivinicoltura siciliana».

Le Centrali del Movimento Cooperativo chiedono pertanto al Governo regionale di assumere un impegno preciso nella prossima Legge di Stabilità, trasformando questa richiesta in un intervento finanziario concreto a sostegno dell’intera filiera.

I Presidenti

Michele Cappadona – Gaetano Mancini – Filippo Parrino – Andrea Amico – Felice Coppolino